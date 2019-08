Musik auf allen Plätzen

Das 35. Altstadtfest lockte mit einem breit gefächerten Musikprogramm, viehen Buden und dem Kinderflohmarkt zahlreiche Besucher in die Höchstadter Altstadt. - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Als rundum gelungen wird das 35. Altstadtfest in die Stadtgeschichte eingehen. Bei bestem Wetter, sogar die Nächte waren lau, strömten die Besucher vor allem an den Abenden in Massen in die Altstadt. Am Marktplatz, am Schlossberg, im Schlosshof und im Engelgarten sorgte ein abwechslungsreiches Musikprogramm dafür, dass alle Altersklassen auf ihre Kosten kamen.

Die kleine Anna (l.) verstärkte mit ihren Rasseln die Band „Emmi Weiss und ihre Aurachspatzen“, die am Samstag und Sonntag für musikalische Unterhaltung sorgten. © Foto: Maria Däumler



So spielte zu Beispiel die Band "Mr. Finger & The Shifters" am Samstagabend am Schlossberg unermüdlich Songs der 1940er bis 70er Jahre, zu denen Paare, oft passend gekleidet, ausgelassen tanzten.

Unermüdlich spielte die Rock’n’Roll-Band „Mr. Fingers and the Shifters“ im Zelt auf dem Schlossberg Lieder und Schlager der 1940er bis 70er. © Foto: Maria Däumler



Im Schlosshof sang Tim Brown Rockklassiker, anschließend ließ "Citizen X" die Bühne beben. Auf dem Marktplatz unterhielt "Motion Sound" ihre Fans und im Engelgarten ging es mit Heavy Metal von M.I.God und Justice bis früh um 2 Uhr noch etwas lauter zu.

Reger Betrieb herrschte am Samstagnachmittag zwischen Rathaus und Kommunbrauhaus. Beim Kinderflohmarkt verkauften viele Mädchen und Jungs alles, was nicht mehr benötigt wurde – und so mancher Besucher ging mit einem schönem Schnäppchen nach Hause.

Klamotten, Kuscheltiere, Schuhe und Taschen: Ganz gut verkauft haben Marie (12) und ihr Bruder Maximilian (10) am Kinderflohmarkt. © Foto: Maria Däumler



Kaffee, Kuchen, Krapfen und kühle Getränke gab es zum Beispiel bei den Gymnastikdamen des TSV Höchstadt oder beim Obst- und Gartenbauverein Höchstadt, die sich alle mit dem Umsatz recht zufrieden zeigten. Dazu spielten "Emmi Weiss und ihre Aurachspatzen" fränkische Musik. Einfach gemütlich.

mcd/pn