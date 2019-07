"Nabenputzer" radelten nach Feldbach

Adelsdorfer schafften es bis nach Österreich - vor 1 Stunde

ADELSDORF - "Wir haben es geschafft! Bei der letzten Etappe mussten wir noch 120 Kilometer und 1500 Höhenmeter hinter uns bringen", so Tourchef Afred Bär am Freitagnachmittag erleichtert nach der Ankunft der "Nabenputzer" in der Partnergemeinde Feldbach. "Heute früh starteten wir in Bad St. Leonard in Levanttal, weiter ging’s über die Hebalm mit dem Ziel Feldbach", fügte er noch an.

Die Nabenputzer bei der Ankunft in Feldbach.



Die zehn "Nabenputzer" haben die großen Anstrengungen gesund und ohne Sturz hervorragend gemeistert. Zwölf Freunde vom TuS Feldbach hatten sie im 20 Kilometer entfernten Kirchbach abgeholt und zusammen ging es dann über ruhige Nebenstraßen nach Feldbach.

Pünktlich um 16 Uhr fuhr der Corso in Zweierreihen, je ein Adelsdorfer und ein Feldbacher, angeführt von Alfred Bär und Erwin Klobasa (Obmann vom TUS Feldbach) nach einer Ehrenrunde um den Hauptplatz in Feldbach ein.

Hier erwartete die "Nabenputzer" ein sehr herzlicher Empfang. Alfred Bär überreichte den von Adelsdorfs Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) mitgeschickten Brief an seinen Feldbacher Amtskollegen Josef Ober. Dieser ehrte zusammen mit Fred Rebernik vom Freundeskreis Adelsdorf jeden Fahrer einzeln mit einer Urkunde und würdigten deren enorme Leistung. Natürlich waren auch Birgit und Herbert Hörrlein, die "Adelsdorfer Feldbacher" zur Begrüßung gekommen.

Eine besondere Ehrung erwartete auch Anne Saam und Jutta Friedrich, die beiden Tourbegleiterinnen. Diese hatten die Radler regelmäßig mit Getränken und allem, was bei so einer anspruchsvollen, heißen Tour (75 Kilometer, 11 000 Höhenmeter) bei täglich über 35 Grad benötigt wird, versorgt.

Am Abend wurde zusammen gefeiert und dabei führten die Radler sehr nette Gespräche. "Eine mögliche gemeinsame Tour oder ein Trainingslager im Sinne der Partnerschaft werden wir sicherlich ins Auge fassen", so Alfred Bär

. jblu