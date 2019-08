Nach Tankstopp: Familien-SUV ging in Flammen auf

Drama auf der Autobahn: Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Hitzeschäden an einer Brücke werden noch untersucht. - vor 41 Minuten

WEINGARTSGREUTH - Ein Familienausflug endete am Donnerstagvormittag in einem Drama. Zwar wurde keiner verletzt, alle konnten sich noch rechtzeitig retten, aber das SUV ging kurz nach einem Tankstopp auf der Autobahn in Flammen auf.

Die Feuerwehr konnte das Auto nicht retten. Es brannte unter einer Brücke vollständig aus.



Unglücklicherweise parkte der Fahrer den Mercedes genau unter einer Brücke, wo der Wagen dann auch ausgebrannt ist. Jetzt muss ein Statiker prüfen, ob Hitzeschäden vorhanden sind. Solange bleibt die Autobahn gesperrt.

Kurz zum Tanken raus an die Rastanlage Steigerwald Nord bei Wachenroth — eine normale Unterbrechung bei einem längeren Familienausflug mit dem Auto. Nach dem Stopp ging es für die Eltern und ihre erwachsenen Kinder zurück auf die A 3 in Richtung Würzburg. Nach kürzester Zeit stellte der Fahrer fest: Irgendetwas stimmt nicht mit dem SUV. Das Auto fing leicht das Qualmen an. Sofort fuhr der Wagenlenker auf den Seitenstreifen und die Familie stieg gleich aus. Glücklicherweise, denn kurze Zeit später stand der Mercedes komplett in Flammen.

Der Familie ist nichts passiert, jedoch stand das brennende Fahrzeug unglücklicherweise unter einer Brücke, die über die Autobahn führt.

Die enorme Hitze, welche bei dem Feuer entstand, könnte eben diese beschädigt haben. Zwar geht die Polizei im Moment nicht von einer akuten Einsturzgefahr aus, aber aufgrund der Hitzeeinwirkung könnten sich Betonteile lösen. Aus diesem Grund bleibt die Autobahn vorerst bis 14 Uhr komplett gesperrt. Keiner darf die Brücke passieren, bis ein Statiker den Zustand überprüft hat. Die Autofahrer im Rückstau brauchten also Geduld. Für deren Verpflegung allerdings rückte das BRK an.