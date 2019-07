Neue Kita "Katharina von Bora" ist eröffnet worden

Ende der Container: Nach drei Jahren und zehn Monaten endlich fertig - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Die Kindertagesstätte "Katharina von Bora" (KvB) ist aus der provisorischen Containeranlage in der Beethovenstraße in das langersehnte neue Zuhause am Herzogenauracher Olympiaring eingezogen.

Mit einer Feier im Hof und Garten wurde das neue Domizil für rund 130 Kinder eingeweiht.



Mit einer Feier wurde der sechs Millionen Euro teure Prachtbau gemeinsam mit Familien, Mitarbeitern und allen, die am Bau mitgewirkt hatten, eingeweiht. Man liege 800 000 Euro über den geplanten Kosten, da unter anderem die Entsorgung von Blei aus dem Erdreich der ehemaligen Kaserne diese erhöht hätten, so Bürgermeister German Hacker (SPD).

So schaut die neue Kindertagesstätte aus Sicht der Kinder aus.



90 Kinder und 18 Mitarbeiterinnen finden nun unter Leitung von Doreen Westphal und Sonja Kräck in drei Krippen- und drei Kindergartengruppen, sowie einer altersübergreifenden Gruppe ihren Platz. Das Architekturbüro Dürschinger hat auf 2000 Quadratmetern Geschossfläche und rund 3000 Quadratmetern Außenspiel eine hochmoderne Kita geschaffen. Insgesamt 30 Firmen waren am Bau beteiligt. Platz sei für ungefähr 130 Kinder, so Westphal.

In der Aula hielt Pfarrerin Nina-Dorothee Mützlitz einem Gottesdienst. "Ich bedanke mich bei allen Eltern, den Kindern und Mitarbeiterinnen, die es in den Containern ausgehalten haben", froh darüber, dass alle in guten und in schlechten Zeiten zusammengehalten hatten. Man habe länger als gedacht über zweieinhalb Jahre im Interimsgebäude durchhalten müssen. "Das Ergebnis entschädigt hoffentlich für alles", sagte Hacker und schloss sich Mützlitz an. Besonderen Dank gab es für Harald Falkner vom Bauamt. "Er hat den Bau mit weit überdurchschnittlichem Engagement gemanagt und zig Probleme gelöst", so Hacker. Insgesamt hat der Bau drei Jahre und zehn Monate gebraucht, weitere Kindertagesstätten werden dazukommen.

"Im KvB wird der Umweltschutz eine große Rolle spielen", sagte Mützlitz als Vertreterin der Trägerin, der evangelischen Kirche. Ein Naturbeet mit Gemüse und Obst soll angepflanzt werden. Nach viel Applaus ließen es sich alle im neuen Garten mit Speis und Trank gutgehen. Später stiegen Luftballons mit guten Wünschen in den Himmel.

