Niederndorf: Bauarbeiten behindern Verkehr

Zwischen Herzogenaurach und dem Ortsteil werden Rohrleitungen verlegt. - vor 21 Minuten

HERZOGENAURACH - In der Erlanger Straße/Niederndorfer Straße zwischen Herzogenaurach und Niederndorf kommt es ab Montag, 12. August zu Bauarbeiten. Konkret: Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Abzweig nach Hauptendorf und der Einmündung in die Sternstraße.

In diesem Abschnitt zwischen Herzogenaurach und Niederndorf kommt es ab kommenden Montag zu Bauarbeiten. Teils wird die Straße nur einspurig befahrbar sein. © Foto: Eduard Weigert



Die Arbeiten ziehen sich voraussichtlich bis zum 22. August. Grund ist die Verlegung von Rohrleitungen für Telekommunikationskabel. Die Arbeiten werden in mehreren Abschnitten an der Nordseite der Fahrbahn ausgeführt.

Im ersten Arbeitsschritt wird die Einmündung der Sternstraße gequert. Dazu muss die Sternstraße an der Einmündung in die Niederndorfer Hauptstraße vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Der Anliegerverkehr kann von der Sonnenstraße her stattfinden. Ein Durchgang für Fußgänger kann nicht ermöglicht werden.

Im Anschluss daran "wandert" die Baustelle in Richtung Herzogenaurach. Es finden dann drei weitere Bauabschnitte statt, während derer der Fahrzeugverkehr in beiden Richtungen nur auf der südlichen Fahrbahnhälfte geführt werden kann. Die Verkehrsregelung erfolgt dabei über eine verkehrsabhängig gesteuerte Lichtzeichenanlage. In Zeiten, in denen nicht gearbeitet wird, wird das Baufeld geräumt und auch die Lichtzeichenanlage außer Betrieb gesetzt, sodass der Verkehr weitgehend störungsfrei fließen kann.

In einem letzten Arbeitsschritt finden dann noch Verlegearbeiten im Bereich der Einmündung der Hauptendorfer Straße statt. Eine Lichtzeichenanlage ist dann nicht mehr erforderlich. Allerdings muss der Fahrzeugverkehr in Richtung Herzogenaurach teilweise über die Abbiegespur nach Hauptendorf, die dann als Spur für Linksabbieger und Geradeausfahrende fungiert, an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Auch bei der nördlichen Bushaltebucht, also in Fahrtrichtung Herzogenaurach, müssen Arbeiten durchgeführt werden. Die Bushaltestelle bleibt in Betrieb. Die Fußgängerverbindung von dort zur Sonnenstraße kann aufrechterhalten werden.