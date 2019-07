Niederndorfer Kinder tauchen ein in die Welt der Bücher

NIEDERNDORF - Es sich auf Sitzkissen gemütlich machen und in einem spannenden Buch schmökern – das können die Kinder in der Cunz-Reyther-Grundschule in Niederndorf jetzt in dem neu eingerichteten und liebevoll dekorierten Bilingualen Leseförderzimmer. Und dort auch spannenden Lesungen, die der Förderkreis organisiert, lauschen.

Kinderbuchautor Andreas Dietz erzählt lebendig von Kröti, Emmerich und Bibo. © Foto: Jeanette Seitz



Wie lange die Schulbücherei der Cunz-Reyther-Grundschule schon existiert, weiß keiner so genau. Durch das unermüdliche ehrenamtliche Engagement von Müttern und Vätern jedenfalls ist die Bücherei, die sich komplett durch Spenden finanziert, im Laufe der Zeit gewachsen. Zunächst war sie in einem kleinen Raum im Keller untergebracht. Nach etwa 20 Jahren hatte die Schulbücherei jedoch ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Durch das große Interesse der Kinder wurde es während der Öffnungszeiten immer sehr eng in dem kleinen Raum. Auch Platz für neue Anschaffungen war nicht mehr vorhanden. Eine neue Lösung musste her.

Gemeinsam mit Schulleiterin Heidi Forisch entwickelte das Bücherei-Team das Konzept des Bilingualen Leseförderzimmers: ein Raum, der für schulische und außerschulische Aktivitäten rund um das Thema Lesen genutzt werden kann und gleichzeitig die Schulbücherei beherbergt. Ein ehemaliges Förderzimmer im ersten Obergeschoss wurde dafür von der Schule zur Verfügung gestellt.

Gemütlich schmökern kann man im neuen Bilingualen Leseförderzimmer. © Foto: Jeanette Seitz



Anfang des Jahres wurde dieses Konzept umgesetzt, und im Februar öffnete das Bilinguale Leseförderzimmer seine Pforten: ein moderner, heller und großer Raum, der auch den bilingualen Ansatz der Cunz-Reyther-Grundschule unterstreicht. Finanzielle Unterstützung gab es sowohl vom Elternbeirat, vom Förderkreis der Grundschule und von der Stiftung Bildung, Natur und Umwelt der Sparkasse Erlangen als auch von einem privaten Spender. Die Stadt spendierte einen neuen Anstrich, und der Umzug der Möbel und der über 1500 Medien wurde vom Bücherei-Team und Helfern aus Elternbeirat und Förderkreis gestemmt.

Der Raum dient jetzt als neue Heimat der Bücherei mit vielen, inzwischen auch englischen Büchern und CDs. Außerdem wird der Raum von Lehrern für schulische Zwecke genutzt. Durch gemütliche Sitzgelegenheiten, flexibel einsetzbare Tische und einen schönen Teppich findet das Zimmer großen Anklang bei Kindern und Lehrern.

Des Weiteren finden dort nun vom Förderkreis angebotene Aktivitäten rund ums Lesen statt. Dazu gehören die regelmäßig stattfindenden Leseclubs (auch bilingual), die offiziellen Lesewettbewerbe oder Autorenlesungen. Die "Lesungs-Einweihung" übernahm gestern der Passauer Kinderbuchautor Andreas Dietz. Den ersten und zweiten Klassen präsentierte er sein liebevoll illustriertes Buch "Kröti und das Drachenfest".

Dabei erzählte er die Geschichte frei und bezog die Kinder immer wieder mit ein. Dazu zeigte er die gezeichneten Bilder von der Schildkröte Kröti, dem Maulwurf Emmerich und dem Drachen Bibo. In der Geschichte geht es ums Kennenlernen und darum, Ängste und Vorurteile abzubauen.

