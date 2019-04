"Novizen"-Wald im Birkenbühl

Regenmangel: Wie Waldcorporation Herzogenaurach und Waldbauern auf Klimawandel reagieren. - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Geschichte: Eichenwälder dominierten zu Römerzeiten das dunkle Germanien. Erst vor rund 300 Jahren brachte der Klerus die Kiefer nach Franken, um auf eine schnellwüchsige Baumart zurückgreifen zu können. Gegenwart: Lebendig grünende Birken spitzen im Unterholz des Herzogenauracher Birkenbühls hervor. Die durch Trockenheit und Schädlingsbefall gefährdeten Kiefern, teils schon auf der "Fäll-Liste", thronen darüber: Der Wald in unseren Breitengraden befindet sich durch den Klimawandel bereits mitten in einem gravierenden Umbau.

Tour durch den Birkenbühl mit Michael Welker, Vorsitzender der Waldcorporation Herzogenaurach (l.) und Thomas Speth, Geschäftsführer der Waldbauernvereinigung.



Tour durch den Birkenbühl mit Michael Welker, Vorsitzender der Waldcorporation Herzogenaurach (l.) und Thomas Speth, Geschäftsführer der Waldbauernvereinigung.



Michael Welker, Vorsitzender der Waldcorporation in Herzogenaurach und Thomas Speth, Diplom-Forstwirt und Geschäftsführer der Waldbauernvereinigung Erlangen-Höchstadt, erläutern Maßnahmen und Pläne bei einem Waldspaziergang mit dichtem Informationswert.

Erneut hat ein viel zu regenarmes Frühjahr angefangen, seit 2014/15 ziemlich die gleiche Situation. Große Waldbesitzer wie Staat, Kommune oder Kirche sind gleichermaßen herausgefordert wie ein Waldbesitzer mit nur ein paar Hektar Besitz:

Die Wälder müssen von Grund auf erneuert und umgebaut werden. Dieser Prozess hat auch längst begonnen – von Waldspaziergängern bei Spardorf bisweilen bedauerlicherweise auch falsch als "Abholzen" interpretiert und mit entsprechenden Kommentaren den Holzarbeitern gegenüber belegt.

Dabei liegt der Waldcorporation, Mitte des 19. Jahrhunderts in Herzogenaurach als Folge der Säkularisation gegründet, nichts ferner.

Erneuerung: Das Keimblatt einer Buche.



Erneuerung: Das Keimblatt einer Buche.



Ziel vielmehr ist dies: Den Wald umzubauen im Hinblick auf die Herausforderungen des Klimawandels, klimatolerante Baumarten einzuführen. "Nichtstun wäre falsch", sagt Michael Welker, Waldbauer und auch Jäger: "Der Wald stirbt sonst."

Thomas Speth holt ein wenig aus: Aktuell besteht der Wald in Franken zu 92 Prozent aus Nadelbäumen und nur acht Prozent aus Laubbäumen. Um dies zu verändern – Buchen und Eichen brauchen Licht von oben – muss das ohnehin oft angegriffene Nadelholz weichen. Speth: "Wir müssen entnehmen, was der Wald sowieso aufgibt und fördern den Nachwuchs."

Kiefer wird brüchig

Eine Kiefer hat eine Umtriebszeit (Lebensdauer) von 160 bis 240 Jahren und wird dann brüchig: "Sie ist schon im Hospiz", formuliert der Forstwirt. Der Blaue Kiefernprachtkäfer setzt ihr zu, der Waldgärtner, ein Borkenkäfer, ebenso. Auch die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten begleiteten oder forcieren die Entwicklung aufmerksam.

Als "Novizen", deren Verhalten sensibel beobachtet wird, sollen Baumhasel und Walnuss eingebracht werden, Eichen aus Rumänien, Ulmen, die es schon vor 1000 Jahren hier gab, Birken, Ahorn, Eschen, Linden, Lärchen. Tannen, Eichen und Buchen sollen auch im Dohnwald aufkommen. Die Douglasie, ehemals heimisch in unseren Breiten, soll eine Renaissance erhalten.

Bei der Libanon-Zeder ist man unschlüssig, ob sie harten Frost überleben würde. Auf Flächen in Versuchsanstalten wird experimentell weiter vorgegangen.

Erste Erfolge dieser Herangehensweise sind im Birkenbühl bereits sichtbar. Ein wild aufgegangener Kirschbaum oder junge Buchen, die bereits schmuck dastehen. Mancherorts wird mit Baumhülsen gegen den Wildverbiss gearbeitet.

An anderen Stellen hat der Eichelhäher für die Verbreitung junger Eichen gesorgt. Auch Totholz als Heimat für Kleintiere und Insekten lässt man gezielt stehen, ragt an einer Stelle wie ein Mahnmal in den Himmel.

Junge Birken wachsen nach: Der Waldumbau hat begonnen und dauert Jahrzehnte.



Junge Birken wachsen nach: Der Waldumbau hat begonnen und dauert Jahrzehnte.



Entsprechend den paneuropäischen Forstzertifizerungsrichtlinien (PEFC) sind die Wald"verwalter" auch verpflichtet, Bewirtschaftungs- und Einschlagstandards ("Hiebsatz") einzuhalten. Von "Abholzen", so Speth, könne daher keine Rede sein: "Im Gegenteil. Die Waldfläche in Bayern wächst jedes Jahr auch durch die Ausgleichsflächen um ein paar Prozent, trotz des Flächenverbrauchs."

Seit 2011, dabei zeigen die beiden Experten auf eine Umzäunung, die junge Bäume schützt, wird diese "Kinderschule" für Bäume beobachtet und gehütet. Der neue Wald – er ist bereits sichtbar. Augenblicklich noch als Nachwuchs junger Setzlinge und kleiner Bäumchen. In Jahrzehnten wird der Wald im Winter lichter sein, im Sommer hingegen deutlich grüner. Erholungswald und Wirtschaftswald waren Birkenbühl, Dohnwald und andere seit Generationen. Mindestens 30 Vogelarten stellt Hobby-Ornithologe Thomas Speth noch immer im Birkenbühl fest.

Welker: "Unser Ziel sind wertvolle Wälder, Wälder, die überleben."

InfoBildergalerie: www.nordbayern.de/herzogenaurach