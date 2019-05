Peter Maffay spielt Golf in Herzogenaurach

Der Rockstar und viele Ex-Fußballprofis trafen sich zum Benefizturnier. - vor 14 Minuten

HERZOGENAURACH - Für ihn war es eine Premiere: Sänger Peter Maffay hat im Herzogenauracher Ortsteil Burgstall das erste Mal Golf gespielt - für einen guten Zweck.

Erste Annäherung: Nur kurz wurde Peter Maffay in die Kunst des Golfsports eingewiesen, dann begann gleich sein erstes Turnier. © Foto: Hans von Draminski



Die anderen schoben einen Caddy über den Golfplatz, nur der Star des Nachmittags einen Kinderwagen: Peter Maffay kam seinen Vaterpflichten nach und fuhr Töchterchen Anouk spazieren, ehe er erstmals in seinem Leben zum Golfschläger griff.

Die Lebensgefährtin des 69-jährigen Rockstars, die 38 Jahre jüngere Hendrikje Balsmeyer, war auch mit von der Partie – die NN kamen dem Wunsch der Familie nach und verzichteten auf Fotos der Kleinen und ihrer Mutter.

Es ging ja auch um etwas ganz anderes. Schon um Kinder. Denn seit vielen Jahren unterstützt Maffay mit seiner Stiftung traumatisierte Kinder und Jugendliche, die in vier Höfen in Deutschland, Spanien und Rumänien "Auszeiten" vom Heimleben nehmen sollen. Im neuen Zentrum Gut Dietlhofen dürfen die Kinder den Umgang mit Tieren und etwas über Landwirtschaft und gesunde Ernährung lernen. Und Sport treiben, um ihr Selbstwertgefühl zu stärken. So gibt es in Dietlhofen seit einem Jahr einen laut Peter Maffay "wunderbaren Sportplatz", der maßgeblich durch Spenden ehemaliger Fußballprofis mitfinanziert wurde.

"Gofus" nennt sich die Vereinigung golfspielender Fußballer, die sich karitativen Zwecken verschrieben hat.

So kam es am Golfplatz in Burgstall zur Veranstaltung "Tabaluga meets Gofus" – und zur Golfpremiere von Peter Maffay, der mit der Gitarre definitiv versierter ist.

Aber man machte es dem Star etwas leichter: Denn er bekam mit Jule Jansen und Nicolas Konopka zwei junge Talente aus dem Herzogenauracher Golfclub zur Seite gestellt, die für ihn die Vorarbeit machten. Er selbst musste erst auf dem Grün eingreifen und mit dem Putter einlochen.

Dass die Kinder gemeinsam mit Stars auf die Bahnen gingen, war gleichwohl Programm, wobei für die golferfahreren Sportler allerdings die umgekehrten Regeln galten: Die Profis schlugen ab, die Kinder durften putten.

Im "Team Tabaluga" standen neben Peter Maffay noch die legendären Schalker Zwillinge Erwin und Helmut Kremers, Ex-Basketballer Uli Frank (unter anderem Bamberg), Entertainer Winnie Appel und Maike Tatzig (Erfinderin der "Schillerstraße"). Auf der Gofus-Seite: Kapitän Norbert Dickel, nach seiner Stürmerkarriere Kult-Stadionsprecher von Borussia Dortmund, Manfred Kaltz, Erfinder der Bananenflanke, sowie weitere Bundesligagrößen wie Holger Fach, Christian Hochstätter, Martin Pieckenhagen und Matthias Hönerbach. Gewonnen haben die Tabalugas, deren Chef überraschend gut puttete, aber vor allem die Peter-Maffay-Stiftung, die sich über Spenden von mehr als 30 000 Euro freute.

Am Mittwoch geht das Spektakel weiter: Dann spielen 112 Prominente aus dem Sport um die Gofus-Meisterschaft. Ein Auszug aus der Startliste: Heribert Bruchhagen, Manfred Bender, Bernd Franke, Alfred Heiß, Bernd Hollerbach, Norbert Janzon, Andreas Luthe, Rainer Schütterle, Bernd Wehmeyer sowie Sportmoderator Jörg Wontorra, Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob und -Herausgeber Rainer Holzschuh.