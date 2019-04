Präsident a.D. legt sich für Europa ins Zeug

Europa-Wahlkampf läuft an: Martin Schulz, früher Chef des Europäischen Parlaments, auf Kurzbesuch in Höchstadt - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Im Hintergrund ein Food-Truck, der belgische Europa-Waffeln ausgab, im Vordergrund Martin Schulz, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments und Mitglied des Bundestags für die SPD auf Wahlkampfreise für das Europa-Parlament. Wird dies nach dem Wahltermin einen Rechtsruck erfahren haben? "Man darf es nicht übertreiben mit den Befürchtungen", sagte Martin Schulz den NN gegenüber: "Die demokratischen Kräfte in der EU haben noch immer eine überwältigende Mehrheit." Problematisch allerdings sei die Vernetzungsgefahr von rechts: "Salvinis Leute könnten sogar in der Kommission landen."

Schnellen Schritts am Food-Truck vorbei: Mechthild Weishaar-Glab (l.), SPD-Kandidatin für die Kommunalwahl 2020 in Höchstadt, mit Martin Schulz (M.) und Matthias Dornhuber, Europa-Kandidat.



Im spontan geänderten Programmablauf des Wahlkampfbesuchs, den die Höchstadter SPD-Stadträtin Mechthild Weishaar-Glab mitorganisiert hatte, war Martin Schulz als erstes im Höchstadter Sozialkaufhaus anzutreffen. Michael Thiem, Leiter der Suchthilfe Laufer Mühle, stellte die Einrichtung vor. Offen sprach auch Martin Schulz aus seiner Suchtgeschichte davon, wie sehr dies ein Leben aus der Bahn werfen kann. Und welche Stärke aus der Überwindung erwächst: "Ich war elf Jahre lang Bürgermeister in einer rheinischen Karnevalshochburg und trank Sprudel bei den Büttenreden."

Fußballer, Literaturfan, Bürgermeister von Würselen, Ex-SPD-Chef und 2017 Kanzlerkandidat ohne Fortune – Martin Schulz, Hände schüttelnd und nahbar, sprach sich an dieser Stelle auch dafür aus, "Projektfinanzierung eventuell in institutionelle Förderung umzuwandeln."

Die Akzeptanz der humanitären und ökologischen Standards der EU sollten das Maß des weltpolitischen Handelns sein, forderte der Europa-Wahlkämpfer dann im Heizhaus der Fortuna Kulturfabrik. "Wir drohen von G7 in G2 abzurutschen", befürchtete er eine Zweiteilung der Welt zwischen USA und China, falls Europa nicht entsprechend agiere.

Von Parallelen in Lebensläufen: Martin Schulz (stehend Mitte) im Höchstadter KreisLauf-Kaufhaus der Laufer Mühle im Dialog mit Michael Thiem (r.)



Anwesend waren Mandatsträger und SPD-Anhänger aus Höchstadt und dem Landkreis, Bundestags- und Landtagsabgeordnete sowie Matthias Dornhuber, der bei der Europawahl am 26. Mai als mittelfränkischer Kandidat antritt.

Dessen Einschätzung zur Situation auf Anfrage der NN: "Das Brexit-Beispiel hat gezeigt, was es bedeutet, wenn rechte Kräfte relevant werden. Wir können die EU verändern."

Martin Schulz endete seine Rede mit einem Zitat von Edmund Burke: "Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun!" Für Europa müsse der Wahlkampfmotor noch schneller laufen.

Bevor die "Road Show" weiterzog zum nächsten Programmpunkt, der Besichtigung der Firma medwork in Höchstadt, schüttelte Schulz geduldig noch mehr Hände, hörte sich Klagen über die Innenpolitik an und lächelte bereitwillig für Selfies in die Kameras. Eines immerhin beziehungsreich: Günter Schulz (SPD), 2. Bürgermeister von Höchstadt mit Martin Schulz zusammen auf einem Foto.