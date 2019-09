"Qualm" aus einer Herzogenauracher Solaranlage

Am Dienstagnachmittag heulten die Sirenen. In der Görlitzer Straße in Herzogenaurach hatten aufmerksame Nachbarn Qualm aus der Photovoltaikanlage eines Wohnhauses bemerkt und sofort Feuerwehr und Polizei verständigt. Vorsorglich rückte auch noch der Rettungsdienst an.

Der "Qualm" aus einer Solaranlage entpuppte sich als harmlos. © Foto: Jeanette Seitz



Die Bewohner selbst waren zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht zuhause, wurden aber von den Nachbarn ebenfalls verständigt und eilten herbei.

Mit der Drehleiter inspizierte die Feuerwehr den vermeintlichen Brandherd. Doch schon bald konnte Entwarnung gegeben werden: Es handelte sich lediglich um verdampfende Kühlflüssigkeit — wohl aufgrund eines technischen Defekts.

Alle Einsatzkräfte konnten wieder abrücken, die Hausbesitzer informierten ihren Solarfachmann, der sich gleich vor Ort ein Bild machte.

