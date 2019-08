Rauferei auf der Aischer Kerwa

AISCH - Zu später Stunde ist es bei der Aischer Kerwa noch zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei schreibt zwar nichts darüber, ob Alkohol im Spiel war, aber der Verdacht liegt nahe.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten gegen 0.30 Uhr ein 27-jähriger und ein 31-jähriger Mann aneinander. Zunächst wurde der Streit noch verbal ausgetragen, dann eskalierte die "Diskussion" und endete letztlich damit, dass der 31-Jährige den Jüngeren über den Tisch schubste, kurz würgte und ihn schlug, sodass dieser diverse Blutergüsse am Rücken und Würgemale am Hals erlitt.

Auch die Freundin des 27-jährigen Mannes wurde leicht verletzt, wobei dies durch die Rangelei der beiden Kontrahenten geschehen sein könnte. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

