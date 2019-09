Rechte Symbole im Rohbau auf der Herzo Base

Wer hat die Graffiti-Sprayer gesehen? - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag über ein Baugerüst in den ersten Stock eines Rohbaus in der Aristide-Briand-Straße 1 auf der Herzo Base eingestiegen.

Dort besprühten sie in einer Wohnung ein Fenster und zwei Wände mit blauer Farbe und mit Symbolen verfassungswidriger Organisationen.

Die Polizei Herzogenaurach sucht Zeugen, die auffällige Personen – eventuell mit Rucksack oder Tasche, in welchen Farbdosen mitgeführt werden könnten – gesehen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Diese werden gebeten, sich entweder persönlich oder unter Telefon (0 91 32) 78 09-0 bei der Herzogenauracher Polizei zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn