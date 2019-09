Rhinos wollen gegen Gechers die Revanche

Herzogenauracher Footballer möchten gegen Hemhofen nach dem 14:41 im Hinspiel den Spieß umdrehen - vor 36 Minuten

HERZOGENAURACH - Nach vierwöchiger Sommerpause in der Aufbauliga Bayern Nord melden sich die Footballer zurück – und gleich mit einem Derby: Die Herzo Rhinos erwarten die Hemhofen Gechers auf dem Platz des ASV in Weihersbach. Kick-off zum ersten Spiel der Rückrunde ist am Sonntag um 15 Uhr.

Zu viele Hähne sind des Nashorns Tod: Im Hinspiel wurden die Herzo Rhinos (weiße Hemden) meist früh von den Hemhofen Gechers gestoppt, denen ihrerseits sechs Touchdowns gelangen. © Helmut Hollfelder



Zu viele Hähne sind des Nashorns Tod: Im Hinspiel wurden die Herzo Rhinos (weiße Hemden) meist früh von den Hemhofen Gechers gestoppt, denen ihrerseits sechs Touchdowns gelangen. Foto: Helmut Hollfelder



In der Tabelle der Aufbauliga Nord geht es zwischen den beiden Lokalrivalen trotz des klaren Hemhofener Heimsieges im ersten Aufeinandertreffen eng zu: Die Gechers sind Dritter mit 8:4 Punkten, die Rhinos sitzen ihnen mit 6:6 als Vierte direkt im Nacken.

Bei der ersten Auflage des Derbys habe es sich gezeigt, so die selbstkritische Analyse der Rhinos, dass die "unkonventionell, aber effektiv" spielenden Gechers die Rhinos vor große Probleme stellen können. Dennoch sei das Ergebnis mit 14:41 deutlicher ausgefallen, als es hätte sein müssen.

Nun hatten die Herzogenauracher vier Wochen Zeit, die Niederlage zu verdauen und mehr noch, die richtigen Schlüsse aus ihr zu ziehen. Es gelte im American Football die Faustregel, dass es schwer sei, ein Team zweimal in einer Saison zu schlagen. Das müsse man im anstehenden Spiel unter Beweis stellen.

Auf dem Rhinos Field wollen die Nashörner aus Herzogenaurach die Niederlage nun vergessen machen und deutlich verbessert gegen das vom Lauf geprägte Spiel der Hemhofener auftreten. Dabei setzen sie nicht zuletzt auf die lautstarke Unterstützung ihrer nicht nur bei Heimspielen zahlreich vertretenen Fans – und noch hat der Neuling auf eigenem Platz kein Spiel verloren.

Das wollen die Gechers aus Hemhofen selbstverständlich ändern. Abteilungsleiter (und Spieler) Theofanis Triantafillos ist zumindest sehr zuversichtlich und sagt: "Wir haben uns die Sommerpause über sehr gut auf unseren Gegner vorbereitet und sind auf unsere Fehler eingegangen. Es herrscht ein sehr gutes Klima in der Mannschaft und wir sind verletzungsfrei, halten uns auch körperlich fit, damit das so bleibt. Wir erwarten ein sehr hartes Auswärtsspiel und werden noch härter und fokussierter ans Spiel rangehen wie in der Hinrunde."

Dann sollte es ein ebenso faires und starkes Spiel wie in der Hinrunde geben. Und natürlich will Triantafillos, dass am Ende wieder seine Hähne triumphierend krähen.