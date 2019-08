Rußrindenkrankheit hat Herzogenaurach erreicht

Mehrere Berg-Ahorne im Stadtwald sind vom Schwächeparasiten befallen - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Im Herzogenauracher Stadtwald ist erstmals die Rußrindenkrankheit an Ahornbäumen aufgetreten. Forstrevierleiterin Heike Grumann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth hat die Stadt informiert und die Entsorgung eingeleitet.

Im Herzogenauracher Stadtwald sind mehrere Ahornbäume von der gefählichen Rußrindenkrankheit, einem Pilz, befallen.



Im Herzogenauracher Stadtwald sind mehrere Ahornbäume von der gefählichen Rußrindenkrankheit, einem Pilz, befallen.



Der wärmeliebende Rußrindenpilz ist ein Schwächeparasit an Ahornbäumen. Wird der Ahorn durch Wassermangel und große Hitze geschwächt, kann der Pilz riesige Mengen von Sporen produzieren und die Rußrindenkrankheit hervorrufen. Gefährdet sind alle Ahorn-Arten, insbesondere der Berg-Ahorn.

Befallene Bäume welken, die Krone stirbt, die Rinde löst sich ab und das darunterliegende Holz ist von einer dicken, schwarzen, mehlig-staubigen Schicht aus Pilzsporen überzogen. Dadurch unterscheidet sich der Pilz von anderen Lebensformen, die harte, schwarze, nicht staubende Krusten auf der Rinde bilden.

"Cryptostroma corticale" stammt aus Nordamerika und wurde in Deutschland 2005 in Baden-Württemberg und 2018 in Bayern nachgewiesen. Die Krankheit hängt mit den heißen Sommern zusammen.

Beim Einatmen der Sporen können Allergiesymptome wie Reizhusten auftreten. In hoher Konzentration und über einen langen Zeitraum kann dies eine Entzündung der Lungenbläschen auslösen. Gefährdet sind weniger die Spaziergänger im Wald, sondern Menschen, die durch ihren Beruf diesen Sporen ständig intensiv ausgesetzt sind, etwa Forst- und Waldarbeiter, die mit den Entsorgungsmaßnahmen beschäftigt sind. Es wird dringend empfohlen, nur Fachleute mit solchen Arbeiten zu beauftragen. Das befallene Holz ist nicht mehr als Brennholz geeignet!

Försterin Heike Grumann hat die mit der Fällung beauftragten Waldarbeiter angewiesen, Schutzmaßnahmen beim Fällen und Zerkleinern der Ahornbäume vorzunehmen. Der Fällbereich wurde weiträumig abgesperrt. Stämme und Äste wurden dicht verpackt und mit dem Lkw zur Müllverbrennungsanlage nach Bamberg gebracht.

Bei Verdacht auf Rußrindenkrankheit im Wald ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth, Forstrevier Erlangen, = (0 91 31) 47 46 7, zu verständigen. Fälle bei Bäumen im Straßenraum oder Gärten sollten bei der Stadtverwaltung, Sachgebiet für Natur- Umwelt- und Klimaschutz = (0 91 32) 90 12 32, gemeldet werden. Rindenproben müssen luftdicht in zwei Ziplock-Tüten ("Tüte in Tüte") verpackt und mit einem Begleitschein an das Institut für Pflanzenschutz zur Diagnose geschickt werden. Bei der Probenentnahme sollte Schutzkleidung getragen werden.

nn