"Salon Altstadtfest" in Herzogenaurach

Am kommenden Wochenende bieten Friseure eine besondere Benefiz-Aktion an. - vor 22 Minuten

HERZOGENAURACH - Beim Altstadtstadtfest, das am Freitag startet, ist Gutes tun eine reine Kopfsache: Die Salons Dietz, Stark und GM City Hair bieten am Kirchenplatz ihre Friseur-Dienste an. Der gesamte Erlös der Aktion geht an die Initiative "Shaping Futures".

Bereit fürs Benefizfrisieren (von links): Meltem Chasim und Walter Dietz (Salon Dietz), Gabriela Mielewski (GM City Hair), Noah Rudolph, Ralf Dietz, Julia Tannreuther (Salon Dietz), Marcel Wachhausen (Schwarzkopf Professional) und Jutta Stark (Salon Stark). © Foto: Eduard Weigert



Das Projekt will sozial benachteiligten jungen Erwachsenen das Friseurhandwerk näher bringen und ihnen eine Möglichkeit auf eine bessere Zukunft ermöglichen. Die Idee startete 2008 zunächst auf japanische Initiative in Kambodscha, seit 2010 ist das Unternehmen Schwarzkopf Professional in Kooperation mit den SOS-Kinderdörfern federführend. In 25 Ländern läuft das Projekt mittlerweile.

Schwarzkopf Deutschland, so erklärte Unternehmensvertreter Marcel Wachhausen, sei in dieser Sache vor allem in Indien aktiv. Rund 30 bis 60 Jugendliche, die sonst kaum Aussichten auf einen Beruf hätten, könne man dort durch intensives Coaching zum Erlernen des Friseur-Handwerks bewegen. Und auch in einer Nürnberger Berufsschule ist "Shaping Futures" aktiv. Wachhausen betonte, dass es dort nicht etwa darum gehe, einfach an Nachwuchs-Azubis heranzukommen.

Die soziale Komponente liege darin, benachteiligten Jugendlichen schon im Vorfeld einer Ausbildung das nötige Rüstzeug für den Beruf zu geben, der auch soziale Kompetenz verlange.

Die Salons Dietz, Stark und GM City Hair freuen sich auf die Benefizaktion. Frisiert wird im Salon-Container Dietz am Kirchenplatz. Für Kinder kostet ein Komplettschnitt 15 Euro, Herren zahlen 25 Euro und Damen 35 Euro. Der gesamte Erlös kommt "Shaping Futures" zugute. Fünf Frisier-Plätze stehen im Container zur Verfügung. Etwas schade finden es Ralf und Walter Dietz, dass sich von den insgesamt 19 von ihnen für die Benefizaktion angeschriebenen Herzogenauracher Salons nur zwei gemeldet haben. Den Spaß an der sozialen Aktion wollen sie sich deswegen nicht nehmen lassen.