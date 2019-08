Schachfreunde aus Russland von ERH begeistert

Junge Schachspieler aus Krasnogorsk genossen den Aufenthalt im Aischgrund - vor 58 Minuten

HÖCHSTADT - Krasnogorsks Schachjugend fühlte sich in Höchstadt sehr wohl. Zu den Höchstadter Schachwochen des Schachclubs Höchstadt waren auch neun junge Freunde im Alter von neun bis 16 Jahren aus der russischen Partnergemeinde Krasnogorsk mit Betreuern gekommen. Neben den Schachturnieren erlebten sie auch das 35. Altstadtfest.

.Deutsche und russische junge Schachspieler vor dem Kommunbrauhaus: Mit dabei sind noch Klaus Strienz, Elias Pfann (2. Vorsitzender Schachclub), Sibylle Menzel (Vorsitzende des Freundeskreises Krasnogorsk) und Reiner Schulz (Vorsitzender Schachclub). © Foto: Johanna Blum



"Uns hat es in Höchstadt toll gefallen! Super war die Begegnung mit dem Schachgroßmeister Helmut Pfleger. Die Gastfreundschaft war enorm. Wir wurden bestens verpflegt. "Die Karpfenteichwanderung in Neuhaus war spitze!" Das erklärten die kleinen Schachspieler am Sonntag bei einem Treffen im Kommunbrauhaus. Auch der Festzug zu Beginn des Altstadtfestes war für sie beeindruckend.

Mit dem Ergebnis beim Schachturnier waren alle zufrieden. Schön sei auch der Besuch der Sommerrodelbahn in Vestenbergsgreuth gewesen, der Grillabend auf dem städtischen Petersbeck-Keller mit anschließendem Kegeln, den der Schachclub ausgerichtet hatte.

Der Besuch bei Adidas und Puma in Herzogenaurach fand ebenfalls großen Anklang. Bei der Hitze genossen die jungen Gäste zudem den eintrittfreien Besuch im Höchstadter Freibad. "Wir kommen gerne wieder", betonten die jungen Schachspieler bei der Abfahrt zufrieden, aber auch ein bisschen traurig.

Im September wird Bürgermeister Gerald Brehm mit einer Delegation zum Stadtfest nach Krasnogorsk fliegen. Im November werden sich außerdem einige Höchstadter Schachspieler zu einem internationalen Städtepartnerschaftsturnier in die russische Partnerstadt Höchstadts aufmachen.

jblu