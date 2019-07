Jubel bei den Fans: Die Punkrocker "Unantastbar" aus Südtirol kamen zu ihrem zweiten Auftritt nach Höchstadt in den Schlosshof

Ob auf dem Rad, zu Wasser oder über die Wiese gleitend: Am Kieferndorfer Weg ging am Dienstag der 20. Höchstadter Schülertriathlon über die Bühne. 874 Teilnehmer waren diesmal im und um das Freibadgelände am Start, die Höchstadter Veranstaltung ist damit einer der größten Schülertriathlons Deutschlands.