Am Mittwochmorgen geriet der Fahrer eines Lkw in die Betonwand einer Baustelle auf der A3. Der Anhänger seines Gespanns kippte und lag quer über den Fahrbahnen bei Geiselwind. Weiße Dispersionsfarbe, die der Transporter geladen hatte, ergoss sich über die Fahrbahn. Der Unfallverursacher konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte von einem Ersthelfer aus dem Wrack befreit werden. Er wurde leicht verletzt. Die A3 musste in Richtung Nürnberg bis in den Nachmittag gesperrt werden.