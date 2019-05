Schwerer Unfall: Kollision mit Sämaschine

Unfall auf der B 470 am Abend des Maifeiertags - vor 43 Minuten

STERPERSDORF - Am Abend des Feiertags hat sich auf der Kreisstraße 18 von der B 470 in Richtung Sterpersdorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 54-Jährige gegen 21.40 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Sterpersdorf mit ihrem Pkw offensichtlich auf die Gegenfahrbahn gekommen.

Die Polizei fand im Handschuhfach eine Waffe. © NEWS5 / Goppelt



Die Polizei fand im Handschuhfach eine Waffe. Foto: NEWS5 / Goppelt



Dort stieß sie seitlich mit der Sämaschine, die an einen Traktor angehängt war, zusammen. Ihr Auto wurde dabei massiv beschädigt, der A-Holm des Pkw verfing sich im Hauptrahmen der Maschine.

Die Fenster des Autos splitterten, die Glasscherben verteilten sich 30 Meter weit über die Fahrbahn.

Die Straße musste deshalb gesäubert werden, die Feuerwehren von Sterpersdorf und Höchstadt waren im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn