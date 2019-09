Zum achten Mal in Folge beging Höchstadt mit dem Medwork-Triathlon eines der sportlichen Highlights des Jahres. Hier gehen nicht nur Profis an den Start: Auf der Kurzdistanz und dem Jedermann-Rennen (0,4/20/5 km und 1,5/40/10 km) starteten am Sonntag über 500 Sportler - Männer und Frauen aller Altersgruppen, Laufsport-/Triathlon-Vereine, Firmengruppen, sportliche Einsteiger genauso wie ambitionierte Leistungssportler. © ROLAND G HUBER