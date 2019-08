Seit 40 Jahren Dirigent des Posaunenchores Steppach

Werner Hofmann: Mit Engelsgeduld und Begeisterung

STEPPACH - Als Werner Hofmann im Jahr 1970 als Zwölfjähriger begann, bei Adolf Kühhorn das Spielen des Tenorhorns zu lernen, konnte er nicht ahnen, welch wichtige Position der Posaunenchor in seinem Leben einnehmen wird. Nun wurde er für 40 Jahre außergewöhnlichen und wertvollen Einsatz als Dirigent geehrt.

Werner Hofmann ist es ein großes Anliegen, dass sich der Steppacher Posaunenchor auch musikalisch immer weiter entwickelt. © Foto: Kirchengemeinde



Bereits im Jahr 1976 bildete Werner Hofmann eine Gruppe von Jungbläsern aus, 1979 übernahm er das Amt des Dirigenten von Kühhorn und hat es bis heute mit viel Begeisterung, Herzblut und unermüdlichem Engagement inne. Die alten Kirchenstücke und besonders die Choralsätze von Johann Sebastian Bach haben es ihm nach wie vor sehr angetan, gleichzeitig studiert Werner Hofmann immer wieder gerne neue und modernere Stücke ein.

Der Obmann des Posaunenchors, Jürgen Volland, lobte bei der Ehrung im Rahmen des Kirchweih-Gottesdienstes die "Engelsgeduld und Ausdauer" sowie das kontinuierliche Bemühen um Weiterentwicklung – auf musikalischer Ebene ebenso wie wenn es um die Gemeinschaft der knapp 20 Bläserinnen und Bläser geht. "Nach jedem Seminar stellen wir uns als Chor die Frage ,Oh Gott, was bringt er denn diesmal wieder Neues mit! Irgendwelche Kopien oder neue Notenhefte und wir mussten dann natürlich zum Experimentieren herhalten‘", erzählte Jürgen Volland in seiner humorvollen Laudatio und überreichte Geschenke, eines auch extra an Ehefrau Elke, die ihn ja oftmals entbehren müsse.

Jährliches Probenwochenende

Denn neben beruflichen und familiären Anforderungen, den vielen Proben und Auftritten, nimmt Werner Hofmann gerne auch an Seminaren des bayerischen Posaunenchor-Verbands teil. Anfang der 90er Jahre hat er ein jährliches Probenwochenende für den gesamten Posaunenchor eingeführt. "Das bringt sehr viel, vor allem auch für das Miteinander. Bei den Verbandsseminaren lernt man Bläser aus ganz Bayern kennen und holt sich immer wieder gute Anregungen", so Werner Hofmann.

Der Zeitaufwand insgesamt ist enorm, aber niemals sei ihm die Freude an der Musik und dem Dirigieren abhanden gekommen: "Es macht mir nach wie vor einfach großen Spaß".

Und das sieht man Werner Hofmann sofort an, wenn er zum Dirigentenstab greift. Am Sonntag durfte der von der überraschenden Ehrung sehr gerührte Jubilar auch einmal entspannt zuhören: Pfarrerin Angelika Steinbauer stimmte mit der Gemeinde einen Kanon an, und die Glückwünsche des Dekanats Bamberg überbrachte Norbert Stumpf, Leiter des Dekanatsposaunenchors, beim Überreichen der Verbands-Urkunde.

Wer Interesse am Posaunenchor hat, ist übrigens herzlich willkommen. Die Steppacher freuen sich immer über Nachwuchs. Interessierte kommen einfach zur wöchentlichen Probe im evangelischen Gemeindehaus, die mittwochs jeweils ab 19.30 Uhr stattfindet.

