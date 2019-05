Sieben Storchenhorste und Kritik an Baubehörden

HERZOGENAURACH - Es ist eine Storchen-Rekordsaison in der Aurachstadt. Seit vor ein paar Tagen ein Storchenpaar auf einem kleinen Kamin hinter der Eisdiele auf dem Marktplatz mit Nestbau und Familienplanung angefangen hat, gibt es sieben Horste in der Stadt.

Streit um unbewohnbares Terrain: Zwei Störche im Duell um das vergitterte Stammnest auf dem Rathausdach. Foto: Foto: Heinz Czellnik



Die Vögel nisten und brüten auf der Beyschlag'schen Apotheke, auf dem Westgiebel des Schlosses, auf dem Kamin der ehemaligen Tuchmacherei An der Schütt, auf dem Schlot des Heller Bräu An der Schütt, auf dem Turm der Evangelischen Kirche und auf der Otto-Kirche. Nur dort, wohin man sie wegen Rathausbau und Schlosssanierung umsiedeln wollte, auf der Carl-Platz-Schule, basteln lediglich einige halbwüchsige Störche an "Spielnestern" auf den aufwendig gebauten Nisthilfen.

Außerdem hat sich die Vergrämungsmaßnahme auf dem Schlossdach als verfrüht herausgestellt. Der Baukran, vor dessen gefährlichen Drehungen man die Störche bewahren wollte, kommt erst nächstes Jahr. Die Stadt hätte also den Stamm-Horst der Herzogenauracher Störche ein Jahr länger offenlassen können, die Pyramide aus Metallstäben auf dem Schlot schreckt die Vögel irrtümlicherweise ein Jahr zu früh ab.

Wir haben den langjährigen Storchenbeobachter und -kenner Heinz Czellnik, auch einer der Berater bei der Vergrämung, nach seinen Ansichten über die beiden Seiten der Storchen-Medaille in Herzogenaurach gefragt.

Heinz Czellnik sieht im Frühjahr 2019 zwei Seiten der Storchen-Medaille.



Czellnik steht etwas in der Kritik, denn die Idee, mit der Stangen-Konstruktion zu arbeiten, stammt von ihm. Allerdings, so betont er, habe er sich diese erst ausgedacht, als es geheißen habe, die Naturschutzbehörde bei der Regierung bestehe auf einer Vergrämungsmaßnahme. Eigentlich, sagt Czellnik, hatte er der städtischen Umweltbeauftragten Monika Preinl in ersten Gesprächen geraten, gar keine Vergrämung anzuordnen. Er mache sich nach seinen langjährigen Beobachtungen keine großen Sorgen um die klugen Vögel. Deren Neugier mache sie wahrscheinlich zu großen Fans der Bauhandwerker und ein neues Nest auf dem Baukran sei nicht auszuschließen.

Erst der Hinweis auf die Regierungsauflagen habe ihn dazu gebracht, die Metallstab-Pyramide vorzuschlagen, die ein Jahr zu früh angebracht worden sei. So ein Irrtum bei der Bauplanung, meint Czellnik, wecke nicht unbedingt Vertrauen in die Behörden.

Das Metall hat auch nicht verhindert, dass die Störche nach wie vor um den Nistplatz auf dem Schloss kämpfen, obwohl er doch unbewohnbar sei. Das ist für Czellnik ebenso ein Beweis für die Heimattreue der Vögel – "die sind ja alle hier geboren" – wie die Tatsache, dass auf dem Dachfirst des Schlosses einige Störche regelmäßig stehend dort die Nacht verbringen. Für Czellnik ein Beweis, dass es wenig Sinn macht, sich Maßnahmen gegen Naturgesetze auszudenken. Es ende fast immer im Fiasko.

Ein Storch hat es trotz der Metallstäbe geschafft, zwischen die Stäbe Äste durchzuschieben, dass ein Nest entsteht. Czellnik hat den gefiederten Erfinder aus Respekt vor dessen Cleverness nach dem großen Leonardo benannt. Es ist offensichtlich so, sagt der Storchenbeobachter auf die entsprechende Frage, dass die Herzogenauracher Störche am liebsten in der Altstadt wohnen. Selbst schwierige, weil kleine Kamine nehmen sie hier als Wohnplatz an. Den jüngsten Beweis könne man jetzt sogar beim Eis essen auf dem Marktplatz beobachten. Auf einem kleinen Kamin hinter dem Eiscafé baue ein junges Paar sein Nest.

Fast überall ist das Brutgeschäft in seiner letzten Phase. Etwa 30 bis 32 Tage dauert es. Die ersten jungen Störche müssten in den nächsten Tagen schlüpfen. Heinz Czellnik geht auch davon aus, dass dies auf dem Turm der Evangelischen Kirche geschieht. Er widerspricht Vorwürfen, die dieser Tage von dem Erlanger "Storchenvater" Michael Zimmermann laut wurden. Dieser hatte den Kranz aus Vergrämungs-Dornen auf dem Kirchturm moniert und den Pfarrern vorgehalten, sie bekämpften seit Jahren ein Storchennest auf dem Turm und wollten mit der "Dornenkrone" die Vögel am Landen hindern.

Heinz Czellnik widerspricht: Die "Krone" aus Metalldornen könne allenfalls Tauben abhalten, nicht aber einen Großvogel. Es gebe ein Storchennest auf dem Turm, freilich sei es von außen nicht einsehbar.

