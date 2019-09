Spix' und Martius' mühsame Reise zum Amazonas

Brasilienexpedition von Spix und Martius jährt sich zum 200. Mal. Was erlebten die beiden Forscher im Jahr 1819?

HÖCHSTADT - Die große Brasilienexpedition des gebürtigen Höchstadter Zoologen Johann Baptist Spix und des Erlanger Botanikers Carl Friedrich Philipp Martius zu Forschungszwecken jährt sich zum 200. Male. Bereits im vergangenen Jahr hat Günther Niklas, Vorstandsmitglied des Höchstadter Spix-Vereins, einen Aufsatz verfasst, der die Erlebnisse der beiden Naturforscher im Jahr 1818 nachzeichnete. Nun legt er erneut einen Aufsatz vor, der sich mit dem Fortgang der Expedition im Jahr 1819 beschäftigt.

Die beiden Forscher Spix und Martius bewunderten die vielfältigen Methoden der Indianer beim Fischfang. © Repro: Spix-Verein



Rückblick: Im Juli 1817 waren die beiden fränkischen Naturforscher Spix und Martius in Rio de Janeiro an Land gegangen und hatten sofort begonnen, ihrem Auftrag gemäß Land, Leute und die Natur zu erfor-schen, anfangs erst in der näheren Umgebung von Rio. Im Dezember 1817 reisten sie südlich nach São Paulo, um dann im Januar 1818 von dort aus zu ihrer großen Expedition in das Landesinnere aufzubrechen.

Sie besuchten das Gold- und Diamantengebiet. War es dort noch einigermaßen zivilisiert, so brachte ihr weiterer Weg in westlicher Richtung einige unliebsame Ereignisse mit sich: Begegnung mit Kannibalen, dem Verdursten nahe. Den Jahreswechsel verbrachten sie in Salvador da Bahia, wo sie die gesammelten Naturalien über Hamburg nach München verschickten.

Den nach ihm benannten „Spix-Ara“ entdeckte der Forscher bei Joazeiro. © Repro: Spix-Verein



Ehe sie sich zu ihrer weitere Reise aufmachten, schrieb Spix am 28. Januar 1819: "Wirklich, wir sehen auf dieser Reise wie Märtyrer aus. Kein Bediensteter bleibt und will ins Innere; die Eseltreiber selbst entfliehen, nur zu oft kein Wasser und noch öfters nichts als Maniok-Mehl und gesalzenes gedorrtes Carne der Certão. Gegenwärtig leiden wir beide an einer Art von Krampf- oder Keuchhusten. In Wahrheit, wir bringen mit unserer Gesundheit ein großes Opfer, ohne von den Lebensgefahren durch Schlangen, Oncen, giftigen Tieren und Kräutern sprechen zu wollen. Bei der großen Hitze kann eine geschwinde Abkühlung, ein plötzlicher Trunk Tod oder doch Nervenfie-ber hervorbringen, unversehens ist man dem kalten Fieber, das immer mehr krampfhafter Natur als bei uns ist, befallen." Aber es sollte noch schlimmer kommen.

Am 18. Februar 1819 setzten sie ihre Reise fort. Sie wollten nordwärts durch den Sertão nach Joazeiro am Rio São Francisco marschieren. Sie waren eindringlich gewarnt worden, durch dieses Trockengebiet zu reisen. Brunnen waren versiegt, Bachläufe ohne Wasser. Mühselig gewannen sie geringe Mengen an Wasser aus den Wurzeln des Imbu-Baumes, dessen horizontale Wurzeln nahe der Erdoberfläche in knotige Wülste aufgetrieben, inwendig hohl und mit Wasser gefüllt sind, welches "trinkbar ist, mit einem nicht angenehmen harzigen und herben Beigeschmack."

Stücke vom Eisenmeteorit

Die Tierwelt, Vögel und Säugetiere, hatte diese ausgebrannte Gegend gänzlich verlassen. Hinzu kam eine feindselige Haltung der Bewohner, die ihr bisschen Wasser nicht mit "hergelaufenen Engländern" teilen wollten und auch nicht glauben konnten, dass hier wirklich nur Naturforscher unterwegs waren. "Wie kann man sich um Kräuter und Käfer willen der Gefahr des Verdurstens aussetzen? Die Herren suchen die Silberblöcke am Monte Santo." An diesem Berg war ein Eisenmeteorit niedergegangen, den sie selbstverständlich aufsuchen mussten. Sie konnten mit Hilfe von Feuer einige Bruchstücke gewinnen. Eines davon ist in der Mineralogischen Staatssammlung München zu sehen.

Das Wetter wurde in den nächsten Tagen feucht-warm, salzig und widerlich schmeckendes Wasser gab es nur in Pfützen. Alle litten an Fieber und Diarrhö, einige Maultiere starben, andere waren so krank, dass sie in der Obhut eines der Treiber in einem kleinen Ort zurückgelassen wurden.

Sie kamen dann, es war bereits März 1819, in ein Gebiet, in dem es seit drei Jahren nicht mehr geregnet hatte. Sie sahen große Pflanzungen von Bohnen, Mais und Maniok, deren Pflanzen alle verbrannt waren. Es gab nichts Essbares zu kaufen, so dass sie auch noch hungern mussten. Welch ein Glücksgefühl muss sie erfasst haben, als sie nach all den Strapazen den Rio São Francisco bei Joazeiro erreichten und "in den stark bewässerten Niederungen stattliche Wälder" vorfanden. Sie sammelten für die Münchner Sammlungen all das, was in Europa unbekannt war. Hier beobachtete und fing Spix einen sehr seltenen, kleinen, hellblauen Ara, der dann nach ihm benannt werden sollte: Spix-Ara. Ihren mehrwöchigen Zwangsaufenthalt in Joazeiro – sie mussten auf das Nachkommen der Maultiere warten – nutzten sie nicht nur zum Sammeln und Forschen, sondern hatten auch viel Veranlassung, sich als Ärzte zu betätigen.

Anfang Mai 1819 erreichten sie die nächste größere Ortschaft, Oeiras. Spix und Martius erlitten täglich einen kleinen Fieberanfall, erholten sich wieder und reisten weiter. Im Nachhinein kann man ihre Krankheiten nur selten erkennen, aber sicher hatten sie eine Reihe von Tropenkrankheiten, darunter Malaria und verschiedene Wurminfektionen. Martius hatte einmal einen so heftigen Fieberanfall, dass er besinnungslos wurde.

Spix bekam am ganzen Körper schmerzhafte Beulen, die sich entzündeten. Da beide zu schwach zum Reiten waren, wurden sie von Sklaven in Hängematten auf Stangen zur nächsten Facenda getragen. Dort versorgte der lokale Kommandant Spix mit einer Salbe, um die Leiden zu lindern. Am nächsten Tag lag Spix im Sterben.

Martius, der selbst vor Fieber wankte, diagnostizierte eine Bleivergiftung, ausgelöst durch den starken Gebrauch der Salbe. Er ließ aus der Facenda eine Wanne holen und badete Spix in pulverisiertem Schwefel und reichlich Opiumtinktur. Martius ließ sich aufs Pferd binden, um im nächsten Ort, Caxias, Hilfe zu holen. Er konnte dem Ortsrichter nur noch die Empfehlungsschreiben überreichen, bevor er ohnmächtig zusammenbrach. Zum Glück gab es in dem Ort einen Arzt, der beide eini-germaßen gesund pflegte.

Porträt des Höchstadter Zoologen und Brasilienforschers Johann Baptist Spix. © Repro: Spix-Verein



Caxias war das Ende der Landreise, denn zu ihrem nächsten Ziel, der Hafenstadt São Luiz, ging es nur auf einem Fluss weiter. Die Fahrt begann am 1. Juni 1819 und dauerte 13 Tage. In São Luiz trafen Spix und Martius auf einen freundlichen Engländer, der sie mit besonderer Herzlichkeit aufnahm. "Seiner wahrhaftig brüderlichen Sorgfalt verdanken wir die Wiedergeburt zu Gesundheit und Leben." Sie erhielten dort die lang ersehnte Genehmigung, den Amazonas zu bereisen. Ihnen wurde die Mit-fahrt auf einem portugiesischem Kriegsschiff angeboten und sie segelten am 20. Juli ab, die Küste hinauf nach Santa Maria de Belém, der Hauptstadt von Gran Pará, gelegen im Mündungsgebiet des Amazonas, wo sie am 25. Juli ankamen.

Übrigens: Im Botanischen Garten von Belém steht seit 1907 ein Denkmal für Spix und Martius, geschaffen aus Treuchtlinger Marmor.

Ortskundige Führer

Die Forscher blieben knapp einen Monat in Belém. Für ihre Weiterreise wurde ihnen ein größerer Kahn zur Verfügung gestellt. Er war mit acht indianischen Ruderern und einem Segel bestückt und konnte 13 Tonnen Last befördern. Es gab eine Kajüte, in der sie in Hängematten liegen konnten. Zu ihrer Sicherheit waren ihnen drei Soldaten zugeteilt worden. Neben ihren Lebensmittelvorräten luden sie auch Tauschwaren für die Indianer ein: Beile, Messer, Spiegel, Stoffe und Glasperlen. Da sie keinerlei Landkarten hatten, waren sie auf die Hilfe von einheimischen Führern und ortskundigen Helfern angewiesen.

Am 21. August brachen sie auf zum nächst größeren Etappenziel, der Stadt Manaus an der Einmündung des Rio Negro. Auf der langen Fahrt dorthin, sie trafen erst am 22. Oktober ein, hatten sie reichlich Gelegenheiten, Tiere und Pflanzen zu sammeln, zu präparieren und versandfertig zu machen. Sie bewunderten die vielfältigen Methoden der Indianer beim Fischfang: Netze, Angeln, Pfeil und Bogen oder den Einsatz von giftigem Milchsaft aus Pflanzen. So hatten sie stets einen abwechslungsreichen Speiseplan.

Für die beiden Naturforscher hätte es das Paradies sein können, wären da nicht die alltäglichen Plagen gewesen: Sandflöhe und Kriebelmücken. "Keine Worte reichen hin, um die Qual zu beschreiben, welches dieses furchtbare Insekt den Reisenden verhängt, wenn es in dichten Schwärmen auf sie niederfällt.

Weiter stromauf führte die mehrwöchige Reise nach Ega an der Einmündung des Yapurá. In Ega trennten sich die beiden aus Zeitgründen, um so viel wie möglich erforschen zu können. Spix fuhr am 7. Dezember alleine los, den Solimões hinauf (erst nach dem Zusammenfluss mit dem Rio Negro heißt der Strom Amazonas) bis zur Grenze zu Peru bei Tabatinga. Er kehrte erst 3. Februar 1820 nach Manaus zurück.

Martius brach am 12. Dezember auf, zunächst stromaufwärts, um einen größeren Nebenfluss, den Yapurá, zu erkunden. Seine Expedition hatte etliche Katarakte zu überwinden, ehe am 18. Januar 1820 an den unüberwindlichen Arara-Coara-Wasserfällen, weit im heutigen Kolumbien, Schluss war. Er kehrte erst am 11. März 1820 nach Manaus zurück.