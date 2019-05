Sprinter in Höchstadt gleich zweimal in Unfall verwickelt

HÖCHSTADT - Ein Vorfall mit Seltenheitswert begegnete der Höchstadter Polizei am Freitagnachmittag.

Zunächst wurden die Beamten gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Höchstadt und Pommersfelden gerufen. Etwa 200 Meter nach dem Ortsende von Etzelskirchen warteten die beiden Unfallbeteiligten. Nach ersten Schilderungen fuhr ein 31-jähriger Möbelbauer mit seinem Mercedes Sprinter von Pommersfelden kommend in Richtung Höchstadt. Zeitgleich fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Wohnmobil Richtung Pommersfelden. Am Anstieg kam es dann zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte beschuldigten sich gegenseitig, zu weit links gefahren zu sein.

Soweit war die Sache Alltagsgeschäft. Als jedoch um 16 Uhr eine Mitteilung einging und wiederum das Fahrzeugkennzeichen des Sprinters mitgeteilt wurde, wurden die Beamten hellhörig. Erneut war der Möbelbauer an einem Verkehrsunfall beteiligt. Und auch hier handelte es sich um eine seitliche Kollision von zwei Fahrzeugen. Nach Aussage des Möbelbauers sei eine 31-jährige Höchstadterin mit ihrem Auto in der Albrecht-Dürer-Straße an seinem geparkten Transporter vorbeigefahren und habe ihn dabei touchiert. Dadurch ging der Spiegel des Autos zu Bruch.

Ganz anders hörte sich die Geschichte der Frau an – sie behauptete, der Mann sei gerade losgefahren, zu weit nach links gekommen und deshalb sei es zum Zusammenstoß gekommen. Wer nun wen angefahren hat, werden die weiteren Ermittlungen zeigen müssen.

