Starkregen überflutet Straßen

In Adelsdorf und Aisch musstenn die Freiwilligen Feuerwehren ausrücken - vor 1 Stunde

ADELSDORF/AISCH - Die Feuerwehren aus Adelsdorf und Aisch mussten während der "punktuell heftigen" Regenfälle am Montag ausrücken, um einige Straßenzüge wieder befahrbar zu machen. Die Kreisstraße von Medbach nach Aisch wurde gesperrt.

Von den Feldern wurden wertvolle Erde und Schlamm auf die Straße zwischen Medbach und Aisch gespült. © Foto: Niko Spörlein



Diese Abschnitte waren mit abgeschwemmten Erdreich aus Hanglagen überzogen. Laut Bürgermeister Karsten Fischkal, der mit der Feuerwehr vor Ort war und sich ein Bild machte, waren die Kreisstraße von Aisch nach Medbach mit Erdreich "überzogen"; von der Bamberger Straße in Aisch her drang der Schlamm über den dortigen Kreisel am Ortseingang bis in die Seegartenstraße. Klar, so Fischkal, dass da mitgeschwemmtes Holz hernach herumlag und die Straßen von der Wehr wieder gesäubert werden mussten.

Die Kreisstraße von Aisch nach Medbach ist gestern gesperrt worden. © Foto: Niko Spörlein



Nennenswerte Schäden seien nicht registriert worden; das Schlammwasser sei auch von den Kanälen schnell aufgenommen worden. Angesichts der weit schlimmeren Ereignisse vom vergangenen Sommer in der Bahnhofstraße schaute sich der Bürgermeister vorsorglich auch im Umfeld des neuen Wohngebietes "Reuthsee" um. "Dort gab es überhaupt nichts zu bemängeln", sagte Fischkal auf Anfrage. Und in Aisch wurden auch keine Keller überschwemmt, fügte er hinzu. nr

