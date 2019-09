Start ins Berufsleben: Auch Modeschneider bei Adidas

Erstmals als Ausbildungsberuf in dem Sport-Unternehmen. Insgesamt 31 Azubis und duale Studenten begr - vor 12 Minuten

HERZOGENAURACH - Für 31 junge Menschen hat bei Adidas das Berufsleben angefangen. Damit liegt die Gesamtzahl der Auszubildenden und dualen Studenten bei 110. Unter den Neueinsteigern starten 17 eine Berufsausbildung unter anderem als Kaufmann im Einzelhandel, Schuhfertiger, Fachinformatiker oder Fachkraft für Lagerlogistik. Erstmalig gibt es einen Ausbildungsberuf zum Textil- und Modeschneider.

Sie sind quasi der Jubiläums-Jahrgang: Die Auszubildenden und dualen Studenten, die im 70. Firmenjahr auf der World of Sports begonnen haben. © Foto: Adidas



Sie sind quasi der Jubiläums-Jahrgang: Die Auszubildenden und dualen Studenten, die im 70. Firmenjahr auf der World of Sports begonnen haben. Foto: Foto: Adidas



Weitere 14 Nachwuchskräfte absolvieren ein duales Studium in Informatik oder in verschiedenen betriebswirtschaftlichen Studiengängen, wie Handel & Textilmanagement, Marketing, Medienmanagement und Wirtschaftsingenieurwesen. In wechselnden Blöcken lernen die Azubis und dualen Studenten an der Berufsschule beziehungsweise der Hochschule und im Unternehmen. Die Partnerhochschulen für das duale Studium sind die Duale Hochschule Baden-Württemberg, die Hochschule für angewandtes Management Ismaning, die Technische Hochschule Nürnberg sowie die Technische Hochschule Ingolstadt.

"Wir freuen uns auf unsere neuen Talente, die uns mit ihren persönlichen Kompetenzen, aber auch mit ihrer Leidenschaft für den Sport überzeugt haben.", sagte Dagmar Jakob, Ausbildungsleiterin bei Adidas.

In den ersten Tagen lernen die Azubis und dualen Studenten auf der "World of Sports" zunächst das Unternehmen kennen. Neben Informationen und Schulungen stehen auch eine Führung über den Campus, ein Vortrag zur Firmengeschichte und Sportevents auf dem Terminplan.