Storch besucht Schmied in Herzogenaurach

Jungvogel sorgte für Aufregung in der Innenstadt. - vor 28 Minuten

HERZOGENAURACH - Ein Jungstorch hat wieder einmal im Stadtkern für "Aufgschau" und Erheiterung gesorgt.

In den Hof der Metallbau-Werkstätte von Walter Drebinger hatte sich ein Jungstorch verflogen. Heinz Czellnik begleitete den Vogel dann über den Marktplatz.



Diesmal stattete der Flugschüler aber nicht einer Apotheke einen Besuch ab – er ist auch kerngesund – sondern dem Erbauer seiner Geburtsstätte. Der Vogel ist im Horst auf dem Schlossdach aus dem Ei gekrochen, den sein cleverer Vater zwischen die Vergrämungsstäbe gebaut hatte. Die Metallkonstruktion wiederum hat Schmiedemeister Walter Drebinger gefertigt. Und just in Drebingers malerischem Hof an der Hauptstraße hat der junge Storch gestern Vormittag eine Flug-Trainingseinheit beendet. Wohl aus Müdigkeit, denn der Vogel konnte nicht mehr starten.

Walter Drebinger informierte Heinz Czellnik und so fand sich der Storchenfreund urplötzlich in Begleitung eines heranwachsenden Stelzvogels. Weil man keinen anderen Rat wusste, hatte Drebinger sein hinteres Hoftor geöffnet und der Storch stelzte seelenruhig, wie Czellnik berichtet, hinaus auf die Stichstraße, dann Richtung Marktplatz. Immer mit Heinz Czellnik als Schutzbegleitung. Die beiden gingen, berichtet Czellnik, etwa eine Dreiviertelstunde auf dem Marktplatz spazieren und stießen dabei auf ausgesprochen positive Resonanz bei den Gästen des dortigen Eiscafés. Heinz Czellnik wollte dem Storch mit dem Rundgang eine Erholungspause verschaffen.

Auch er ließ sich als Storchenbegleiter dann von einem freundlichen Herrn ablösen, um mit dem Umweltamt zu telefonieren.

Weitere Rettungsmaßnahmen brauchte diese aber nicht einzuleiten. Als Czellnik vom Telefonieren wieder zurückkam, berichtete erwähnte Ablösung, gerade habe sich der Vogel wieder in die Luft geschwungen und sei über den Marktplatz und die Hauptstraßen-Häuser hinweg Richtung Aurachwiesen geflogen. Ein inzwischen eingetroffener Baubetriebshof-Mitarbeiter musste nicht mehr eingreifen.

nn