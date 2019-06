Storch fliegt gegen Hausdach und löst Polizeieinsatz aus

Dachziegel drohten herabzufallen - Tier starb bei Aufprall - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Der irrte über Höchstadt durch die Luft - und prallte dann bei einem Manöver gegen ein Hausdach: Ein verunfallter Storch sorgte am Mittwochabend für einen Polizei- und Feuerwehreinsatz.

Gegen 21.15 Uhr meldeten Passanten der Polizei, das Tier sei in der Steinwegstraße in Höchstadt an der Aisch verunfallt. Es sei, so das Präsidium Mittelfranken, davon auszugehen, dass das Tier gegen das Dach eines Gebäudes kam. Dabei starb der Vogel.

Durch den Aufprall lockerten sich zwei Dachziegel an dem Haus, sie drohten herabzufallen. Deshalb musste die Feuerwehr alarmiert werden - "um die Gefahr abzuwenden", wie es die Polizei formuliert. Der Storch habe geborgen werden können und wurde zunächst auf die Höchstadter Wache gebracht.

