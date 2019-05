Straßensperrung verlängert

GROSSNEUSES - Die Schäden sind größer als gedacht: Deshalb muss die Vollsperrung für die Sanierung der Staatsstraße 2263 zwischen Kleinneuses und Großneuses um eine Woche verlängert werden.

Die Straßensperrung bei Kleinneuses dauert länger als geplant Foto: Claudia Freilinger



Das Staatliche Bauamt Nürnberg hat die Baustelle am 23. April eingerichtet. "Nach dem Abfräsen der Fahrbahndecke hat sich gezeigt, dass der Zustand schlechter ist als durch Voruntersuchungen zu erwarten war", heißt es nun in einer Pressemitteilung der Behörde. Die Vollsperrung der Straße werde sich bis voraussichtlich Freitag, 17. Mai, verlängern. Der Öffentliche Personen-Nahverkehr bleibt beeinträchtigt. Die Haltestelle Kleinneuses kann auch weiterhin nicht bedient werden.

Würden die tiefer liegenden Tragschichten in ihrem schlechten Zustand belassen, wären in kurzer Zeit neue Straßenschäden zu erwarten, schreibt das Bauamt. Bei den Bauarbeiten sei man auch auf Teer gestoßen, der nun fachgerecht entsorgt werden muss. Im Vorfeld der Sanierung wird der Zustand der Fahrbahn immer so gut wie möglich untersucht. "Durch die über die Strecke verteilten, punktuellen Untersuchungen können vorhandene Inhomogenitäten des Straßenaufbaus allerdings nie gänzlich erfasst werden", heißt es in der Pressemitteilung. nn

