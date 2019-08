Sturz im Finale: Hürde acht war sein Schicksal

Wahl-Herzogenauracher Creve Machava scheidet bei African Games aus - vor 42 Minuten

HERZOGENAURACH - "Geht das Märchen aus Mosambik weiter?" hatten die Nordbayerischen Nachrichten vor zwei Wochen getitelt – am Mittwoch sah es danach aus, als Creve Armando Machava als Vorlaufschnellster ins Finale der African Games über 400 Meter Hürden gestürmt war. Doch dort kam er nicht ins Ziel.

Strahlemann: Schon nach seinem Vorlaufsieg im Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat schwebte Creve Armando Machava auf Wolke sieben, nach dem Finale war er am Boden. Er war, an zweiter Stelle liegend, an der achten Hürde gestürzt.



Eine Liveübertragung der Titelkämpfe im marokkanischen Rabat gab es nicht. So musste man sich auf die Live-Ergebnisse im Internet verlassen. Fast 20 Minuten musste sein HeimtrainerPeter Müller in Herzogeanaurach warten, ehe das Buchstabenkürzel auftauchte, das kein Sportler hinter seinem Namen sehen möchte: DNF. Das steht für "Did Not Finish", kam nicht ins Ziel.

Weil es im Prince Moulay Abdellah Stadium kein WLAN gibt, ging das bange Warten weiter. "Eine Verletzung wäre Obermist", so Müller, der auf einen Fehlstart als Grund für das Renn-Aus seines Schützlings hoffte.

Hängen geblieben

Erst vier Stunden später Entwarnung: Creve Machava war gestürzt. An der achten Hürde, auf Platz zwei liegend, fast gleichauf mit dem späteren Sieger. Mit einem etwas zu langen Schritt kam er auf die Hürde zu und blieb hängen. "Ärgerlich, aber Hauptsache er hat sich nicht verletzt."

Dennoch war der 23-jährige Sportler natürlich geknickt. Denn hätte er das Rennen beenden können, wäre es vermutlich noch einmal persönliche Bestzeit geworden – und vielleicht sogar Gold. Schon am Mittwoch hatte er dank seines glänzenden Stehvermögens alle Rivalen auf der Zielgeraden niedergerungen.

Diese legten allesamt noch eine Schippe drauf, als es um die Wurst ging. Die ersten Vier toppten die Vorlaufzeit des Mosambikaners (49,54 Sekunden). Gold sicherte sich der Algerier Abdelmalik Lahoulou in sehr starken 49,08 Sekunden.

Dahinter ging es eng zu im Kampf um Silber und Bronze, die an den Burkinafabe Bienvenu Wendlasida Sawadogo (49,25) und den Tunesier Mohamed Amine Touati (49,29) gingen. Rilwan Mohammed Alowonle aus Nigeria (49,42) und der Südafrikaner Lindsay Hanekom (49,98) blieben ebenfalls unter der 50-Sekunden-Marke.

Dabei war Creve Machava nach seinem Vorlaufsieg völlig aus dem Häuschen gewesen und hatte Peter Müller sein Herz ausgeschüttet: "Ich habe doch alles richtig gemacht, als ich nach Deutschland gegangen bin und zu Dir nach Herzogenaurach." Schließlich hat der junge Mann ein Stipendium vom Weltverband IAAF erhalten, mit dem er sich ein College oder einen Spitzenverein weltweit hätte aussuchen dürfen. Nun hat er für knapp zwei Jahre seine Heimat verlassen und alles auf die Karte "Hürdenlauf" gesetzt, um hier Profi werden und damit seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Müller: "Natürlich war er auch verunsichert, ob das alles die richtige Entscheidung war." Und auch er selbst habe ja nicht abschätzen können, wohin der Weg führen könnte. Rabat und Doha seien ja nur Zwischenstationen, das eigentliche Ziel sei Tokio 2020.

Vor Olympia kommt aber noch viel Arbeit auf das fränkisch-mosambikanische Duo zu. Nach der Weltmeisterschaft in Doha kehrt Machava für drei Wochen zur Regeneration zu seiner Familie in der Nähe der Hauptstadt Maputo zurück, dann beginnt schon die Vorbereitung auf Olympia. Nach den Fortschritten schon in der ersten Saison dürften Sportler und Trainer freudig an diese Aufgabe herangehen.

Doha ist ohnehin eine "Dreingabe", so Müller. Mit der WM-Teilnahme habe man nie geplant. Nun könnte es ein Märchen mit doppelt gutem Ende werden: Im Gegensatz zu den African Games in Marokko scheint es für den Trainer diesmal mit einem Ticket zu klappen – und wenn Machava diese Form halten kann, fällt halt die nächste Bestzeit in der Hauptstadt Katars.

