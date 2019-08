SUV in Flammen: A3 bei Höchstadt gesperrt

Autobahn in Richtung Würzburg ist noch bis zum Nachmittag dicht - vor 28 Minuten

HÖCHSTADT - Weil ein SUV auf der A3 kurz nach der Rastanlage Steigerwald Nord in Brand geriet, ist die Autobahn in Richtung Würzburg noch bis zum frühen Nachmittag gesperrt.

Kurz nachdem der Fahrer bemerkt hatte, dass sein Wagen in Flammen aufging, steuerte er das Fahrzeug unter eine Brücke. Die A 3 bei Höchstadt in Fahrtrichtung Würzburg musste gesperrt werden.



Von dem SUV blieb nicht mehr viel übrig als die verkohlte Karosserie. Unter einer Brücke hinter der Rastanlage Steigerwald Nord parkte der Fahrer am Donnerstagmorgen sein Auto, kurz nachdem er bemerkt hatte, dass sein Wagen in Flammen aufging. Schnell konnten sich die Insassen aus dem brennenden Fahrzeug befreien, so dass niemand verletzt wurde. Auslöser für den Brand war laut Polizei "ein technischer Defekt".

Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an, weshalb die A3 in Richtung Würzburg noch mindestens bis 14 Uhr gesperrt bleibt.

