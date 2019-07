Taucher fördern Diebesgut zu Tage

Polizei Höchstadt konnte zwei Einbrüche in der Stadt aufklären. Einsatzgruppe sucht Brecheisen - vor 56 Minuten

HÖCHSTADT - Zwei Einbrüche in der Stadt hat die Polizeiinspektion Höchstadt nach umfangreichen Ermittlungen aufklären können. Der Täter wurde überführt. Bei zwei Taucheinsätzen in der Aisch im Engelgarten suchten Spezialkräfte jetzt nach dem Diebesgut und dem Einbruchswerkzeug.

Zwölf Taucher der Technischen Einsatzgruppe der Polizei Nürnberg suchten am Dienstag die Aisch im Bereich Engelgarten in Höchstadt ab, um das Einbruchswerkzeug zu finden. Schlechte Sicht und Wurzelwerk erschwerten die Suche, die schließlich erfolglos blieb. © Foto: Paul Neudörfer



Wie Thomas Gamm von der PI Höchstadt berichtet, hat ein 40-jähriger Mann aus Höchstadt gestanden, sowohl im März in ein Eiscafé in der Hauptstraße in Höchstadt als auch Mitte Juni in eine Kindertagesstätte in der Hauptstraße eingebrochen zu sein. Im Eiscafé hatte der Mann rund 200 Euro Bargeld gestohlen und einen Sachschaden über rund 1000 Euro angerichtet. In der Krippe hat er Haushaltsgeräte sowie 120 Euro an Bargeld entwendet.

"Das richtige Gespür", so Gam, hatte einen Polizeikollegen bei Befragungen auf die Spur zum Täter geführt. Dieser habe die Einbrüche gestanden und dabei angegeben, dass er Diebesgut und Werkzeug in der Aisch im Bereich Engelgarten versenkt hat. Bereits letzten Montag hat die Tauchergruppe der Polizei aus Nürnberg den Fluss abgesucht und dabei eine Dose, in der das Bargeld gewesen war, gefunden.

Mit einem großen Magneten suchten Spezialkräfte der Polizei im Wasser der Aisch nach dem Tatwerkzeug. © Paul Neudörfer



Der zweite Taucheinsatz in der Aisch war nicht so erfolgreich. Die zwölf Taucher konnten in der an dieser Stelle rund 2,80 Meter tiefen Aisch das Brecheisen nicht finden.

MARIA DÄUMLER