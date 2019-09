Testspiel-Wochenende: Erneut ein Oberliga-Gegner

Der HEC in Halle bei den Saale-Bulls, Rückspiel am Sonntag in Haßfurt - vor 53 Minuten

HÖCHSTADT - Noch zwei Wochen bis zum Beginn der Oberliga-Saison und langsam wird es ernst: Nach zwei erfolgreichen Vorbereitungsspielen testen die Höchstadt Alligators zum zweiten Mal gegen ein Team aus der Oberliga Nord: Freitagabend um 20 Uhr ist die Mannschaft von Martin Sekera zu Gast bei den Saale Bulls in Halle, am Sonntag folgt das Rückspiel. Los geht´s um 15.30 Uhr, gespielt wird erneut im Eisstadion Haßfurt.

Ihre Tore werden die Alligators bald nicht nur in Tests, sondern in Oberliga-Punktspielen bejubeln. Am Wochenende testet man sich gegen die Saale Bulls aus Halle, einen Oberligisten der Abteilung Nord. © Helmut Hollfelder



Ihre Tore werden die Alligators bald nicht nur in Tests, sondern in Oberliga-Punktspielen bejubeln. Am Wochenende testet man sich gegen die Saale Bulls aus Halle, einen Oberligisten der Abteilung Nord. Foto: Helmut Hollfelder



Die Saale Bulls beendeten die vergangene Saison in der Oberliga Nord auf dem vierten Platz, besiegten im Playoff-Achtelfinale dreimal den ECDC Memmingen und scheiterten im Viertelfinale am späteren DEL2-Aufsteiger, dem EV Landshut. Neu-Trainer der Bulls ist Herbert Hohenberger, der 2017 die Crocodiles Hamburg coachte und 2018, nach seinem Wechsel nach Herne, krankheitsbedingt pausieren musste. Info am Rande: HEC-Neuzugang Adam Suchomer trifft am Wochenende auf seinen Bruder Vojtech Suchomer, Verteidiger bei den Saale Bulls.

Doch es wird nicht nur Eishockey gespielt an diesem Wochenende: Am Samstag sind alle Fans zur Saisoneröffnungsparty eingeladen. Gefeiert wird in der Fortuna Kulturfabrik, los geht es um 20 Uhr mit DJ Mash.

cah