Trockenheit setzt Bäumen auch in Höchstadt zu

Vor allem Kiefern und Birken am Treibweg leiden - vor 40 Minuten

HÖCHSTADT - Trockenheit und Klimaerwärmung hinterlassen Spuren: Der Biologe Hans Krautblatter hat massive Schäden an Bäumen entlang des Treibwegs entdeckt.

Diese Kiefer am Treibweg leidet unter der Trockenheit der vergangenen Jahre. Der Biologe Hans Krautblatter hat den Baum bereits vor 40 Jahren auf ein Dia gebannt. © Foto: Paul Neudörfer



Wer genauer hinsieht, erkennt Schäden an den Blättern. Der Grund: Zu wenig Niederschlag in den vergangenen Jahren.

"Gerade in unseren Breiten sorgt der mittlere Burgsandstein mit seinen Lettenschichten in der Regel für Feuchtigkeit", sagt Krautblatter.

Das sei für die Pflanzen günstiger als dicke Sandschichten. Trotzdem haben viele Blätter jetzt schon Verfärbungen, was einen Wassermangel zeigt. Gerade Tiefwurzler wie Birken oder Nadelbäumen seien entlang des Treibwegs abgestorben, sagt der Biologe. Ein baldiger Einschlag sei wohl nötig, bevor der Borkenkäfer sich einfinde und noch weitere Schäden verursache.

Eine ganz Birkenreihe ist betroffen sowie eine Kiefer, die nach Schätzung von Krautblatter rund hundert Jahre alt ist. Vor über 40 Jahre hat der Höchstadter sie schon einmal auf einem Dia abgelichtet.

Der Regen, den es heuer gab, ist nicht tief genug in das Erdreich gekommen, so dass beim Austrieb zu wenig Flüssigkeit vorhanden war. Auch bei Flachwurzlern wie dem Weißdorn zeigten sich an den Blättern bereits Verfärbungen, meint Krautblatter.

pn