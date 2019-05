TSH-Handballer hoffen vergebens

Abstieg aus der Bezirksoberliga steht fest - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Das lange Warten und das Daumendrücken für die SG Auerbach/Pegnitz waren vergebens: Die Handballer der TS Herzogenaurach müssen aus der Bezirksoberliga absteigen.

Das war's: Betretene Gesichter bei TSH-Spielertrainer Ingo Kundmüller (links) und Kapitän Jonas Hirning. © Roland Huber



Die Hoffnungen auf den klassenverbleib waren schon nach dem vorausgegangenen nicht mehr allzu groß gewesen. Denn da hatte die SG Auerbach/Pegnitz im Hinspiel vor eigenem Publikum gegen die HSG Dietmannsried/Altusried im Duell der beiden Landesligazehnten nur mit 20:18 gewonnen – ein sehr dünnes Polster. Zu dünn, wie sich am Samstag heraussstellen sollte.

Denn im Rückspiel gab es für die Nordbayern in Schwaben eine deutliche 20:28-Niederlage. Schon bald nach der Pause (13:18) stellte der südbayerische Vertreter die Weichen für einen ungefährdeten Sieg. Auerbach/Pegnitz muss in die BOL Ostbayern zurück, aus der die TS Herzogenaurach nun verdrängt wird und in die Bezirksklasse West absteigt.

hp