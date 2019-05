TSH-Handballerinen: Solide Leistung und Platz sieben

HERZOGENAURACH - Am letzten Spieltag der 3. Liga Ost machten sich die Handballfrauen der Turnerschaft auf den Weg nach Sachsen. Beim südwestlich von Leipzig ansässigen SC Markranstädt konnten sie die erfolgreiche Saison nicht mit einem Sieg krönen. Nach einer soliden Leistung mussten sie mit einer 31:25-Niederlage im Gepäck die Heimreise antreten.

Laura Wedrich unterschreibt ihren Vertrag mit dem Aufsteiger HC Leipzig.



"Eigentlich sind wir gut ins Spiel gestartet, hatten aber viel Pech bei den Würfen und nach der Verletzung von Krisch einen Bruch im Spiel", so Saskia Probst nach der Partie. Schon zu Beginn der ersten Halbzeit verletzte sich Kreisläuferin und Abwehrchefin Kristin Lang am Knie und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Der Gastgeber nutzte die Verunsicherung in den Herzogenauracher Reihen und zog auf 6:3 davon. Auch die leichte Daumen-Verletzung von Nina Bestle, die Dreh- und Angelpunkt des Herzogenauracher Spiels war, schwächte die TSH im Laufe des Spiels.

Der SC Markranstädt zeigte vor 280 Zuschauern, dass er verdient die Vizemeisterschaft feiern darf. Besonders das Rückraumtrio Thea Schwarz, Henriette Dreier und Lena Smolik, mit acht Toren erfolgreichste SC-Werferin, fanden immer wieder die Lücken in der TSH-Abwehr. Den Herzogenauracher Rückraum attackierten die agil deckenden Sächsinnen frühzeitig, sodass für Lisa Neumann und Co. kaum ein Durchkommen war.

Immerhin gelang es durch schnelles Stoßen die beiden Außenspielerinnen in aussichtsreiche Wurfposition zu bringen. Saskia Probst und Amelie Theobald waren mit elf und vier Toren die erfolgreichsten Herzogenauracher Torschützinnen. Doch auch sie konnten das Vorpreschen des Heimteams nicht stoppen. Zur Halbzeit lag die Mannschaft des Trainerduos René Friedrich und Steffi Mittasch schon mit 16:9 zurück.

Trotz des hohen Rückstands zur Pause gaben die Herzogenauracherinnen nie auf und versuchten weiterhin ihr Spiel durchzuziehen. Bis Mitte der zweiten Hälfte gelang es ihnen die Partie ausgeglichen zu gestalten. Erst zehn Minuten vor Spielende erhöhten die Sächsinnen den Abstand auf uneinholbare elf Treffer zum 30:19. Als das Spiel entschieden war, konnte die Turnerschaft nur noch Ergebniskosmetik betreiben und beendet ihre zweite Drittligasaison mit einer 31:25-Niederlage und dem siebten Tabellenplatz.

Zu keiner Phase des Spiels gelang es den Herzogenauracherinnen, den Sieg des Gastgebers ernsthaft zu gefährden. Dennoch fällt das Fazit von Linksaußen Saskia Probst versöhnlich aus: "Es war ein solides Abschlussspiel. Die Niederlage ist in meinen Augen etwas zu hoch ausgefallen. Doch selbst wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten, hätte es heute nicht dazu gereicht gegen Markranstädt zu gewinnen."

Auch Laura Wedrich blickt positiv auf ihre vorerst letzte Partie im Herzogenauracher Trikot zurück: "Es hat nochmal richtig Spaß gemacht und war sehr emotional für mich." In der kommenden Saison wird die 21-Jährige für den diesjährigen Meister der 3. Liga, HC Leipzig, auflaufen. Die Rückraumspielerin freut sich auf eine neue Herausforderung in der 2. Bundesliga und startet im Juli das Abenteuer bei einem der erfolgreichsten Vereine im deutschen Frauenhandball. Auch Julia Drachsler verlässt die TSH nach nur einer Saison. Die Kreisläuferin zieht es zurück zum ESV Regensburg in die 3.Liga Süd.

TSH: Ebersberger, Gerling, Drachsler 2, Egle (n. e.), Wedrich 5/4, Bestle, Brockschmidt 1, Probst 11, Schneidereit 1, Lichtscheidel 1, Lang, Theobald 4, Küffner, Neumann.

