Ulm ist ein gutes Pflaster für Höchstadts Läufer

Zum zweiten Mal holt eine LSC-Staffel Bronze bei der "Deutschen" über 3x1000 Meter - vor 22 Minuten

HÖCHSTADT - Zwei Jahre nach dem Bronzegewinn einer LSC-Staffel im Ulmer Donaustadion holte sich ein Höchstadter Team an gleicher Stelle erneut Bronze bei der deutschen Meisterschaft über 3x1000 Meter der Erwachsenen, die traditionell im Rahmen der Jugend-DM statfand.

Das neue Erfolgstrio (von links): Martin Weinländer, Adrian König-Rannenberg und Niklas Buchholz freuen sich über die DM-Bronze.



Das komplett neu formierte Trio mit Martin Weinländer, Niklas Buchholz und Arian-König-Rannenberg (2017 hatten Tobias Budde, Matin Grau und Marco Kürzdörfer das gleiche Kunststück geschafft) musste sich in einem Feld von insgesamt 17 Langstaffeln durchsetzen.

Der Veranstalter ging das Risiko ein alle Teams in einem Finale an den Start zu schicken, womit das Rennen eine besondere Spannung bekam. Zu Beginn behauptete sich Martin Weinländer mit einem schnellen Antritt und sicherte sich nach etwa 200 Metern eine Position in den Top 4.

Erwartungsgemäß wurde dann das Tempo langsamer, keiner wollte die Führungsarbeit übernehmen. 400 Meterv vor der ersten Übergabe gab es dann die Tempoverschärfung an der Spitze. Der Höchstadter Läufer konnte aber gut dagegenhalten und übergab an Position vier auf Hindernisspezialist Niklas Buchholz.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich schon ein Quartett etwas vom Feld abgesetzt. An der Spitze machte die LG Braunschweig das Tempo, gefolgt von der LG Region Karlsruhe, LG farbtex Nordschwarzwald und den Aischgründern als einzigem "kleinen" Verein.

Der Hemhofener im Höchstadter Trikot kämpfte sich 500 Meter vor der letzten Übergabe auf Position drei vor, Karlsruhe verlor den Anschluss.

Mit der Übergabe auf Adrian König-Rannenberg war das Trio dem restlichen Feld schon ein Stück enteilt und forcierte nochmal durch Braunschweig das Tempo. 300 Meter vor dem Ziel konnte der Höchstadter Neuzugang nicht mehr dranbleiben, der mehrfache deutsche Meister Timo Benitz von der LG Nordschwarzwald attackierte die Niedersachsen, zog auf der Zielgeraden an diesen vorbei und finishte nach 7:13,67 Minuten. König-Rannenberg sicherte souverän in 7:18,12 Minuten den Bronzeplatz, die SG Schorndorf folgte mit respektvollen zweieinhalb Sekunden Rückstand. Die Freude im Höchstadter Fanblock war riesengroß.

Mit diesem Erfolg im Gepäck geht es für Buchholz und König-Rannenberg am nächsten Wochenende zum Saisonhöhepunkt nach Berlin. Im großartigen Olympiastadion werden sie zusammen mit Brian Weisheit an den deutschen Einzelmeisterschaften teilnehmen. Buchholz und Weisheit werden über 3000 Meter Hindernis am Samstag Abend live im ZDF die orange/blauen Farben des LSC Höchstadt vertreten, König-Rannenberg bestreitet am Samstagmittag seinen Vorlauf über 1500 Meter und hofft mit einem taktisch klugen Rennen den Einzug ins Finale am Sonntag zu erreichen.

