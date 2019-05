Unermüdlicher Alberto Parmigiani: Viertes Schulprojekt in Nepal

Musiker freut sich über die Spendenfreudigkeit der Herzogenauracher. - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Wieder einmal war der Herzogenauracher Musiker und Klangschalenkünstler Alberto Parmigiani in Nepal, um sich vor Ort über abgeschlossene Projekte seiner kleinen Hilfsorganisation "Son of Light" zu informieren und neue Projekte anzugehen.

Über einen Wasserfilter und -spender freuen sich die Kinder dieser Schule (in der Mitte mit Filter: Alberto Parmigiani).



Über einen Wasserfilter und -spender freuen sich die Kinder dieser Schule (in der Mitte mit Filter: Alberto Parmigiani).



"Das Interesse der Herzogenauracher ist immer noch groß", freut sich Alberto Parmigiani. Mit Spenden der Herzogenauracher hat "Son of Light" in den vergangenen Jahren bereits drei Schulprojekte realisieren können (wir berichteten mehrfach). Und unermüdlich sammelt Parmigiani weitere Spenden, sein Engagement ist ungebrochen.

"Wir haben jetzt ein viertes Schulprojekt begonnen", berichtet Parmigiani. Es handelt sich um eine Schule mit acht Zimmern für 156 Kinder in dem hoch auf einem Berg gelegenen Dorf Lothar in Makawanpur Chitwan – dort, wo "Son of Light" an anderer Stelle bereits das dritte Schulprojekt umgesetzt hat.

Für Lothar hat man sich laut Parmigiani deshalb entschieden, weil dort viele Menschen aus der Chepang-Kaste leben – "das sind die Ärmsten der Armen". Und auch, weil es in Makawanpur Chitwan besonders viele Kinder gibt. "Für einen Platz in der dritten Schule interessieren sich fast doppelt so viele wie vorgesehen."

Bei Alberto Parmigianis Besuch in den Osterferien konnten er und zwei "Son of Light"-Kollegen aus Japan das Dorf Lothar leider nicht ansteuern. Starke Regenfälle hatten einen Erdrutsch verursacht und die Straße unpassierbar gemacht. Dennoch ist einiges vorangegangen. Die "Son of Light"-Mitglieder besuchten die dritte Schule und überzeugten sich davon, dass dort alles funktioniert. Außerdem hatten sie noch zwei Wasserspender und 24 Wasserfilter im Gepäck, um sauberes Trinkwasser zu gewährleisten.

"Und wir haben den für die Region zuständigen Politiker getroffen", berichtet Parmigiani. Die freudige Nachricht dabei: "Wir haben ihn um Unterstützung für unser neues Schulprojekt gebeten, und er hat die Architektenpläne gleich genehmigt."

35 000 Euro investiert "Son of Light" in Lothar, das Geld stammt zum größten Teil aus Spenden aus Herzogenaurach. Wenn alles wie geplant läuft, könnte die Schule, zumindest aber der Rohbau, schon im Oktober/November 2019 fertig sein.

An einem weiteren großen Projekt beteiligt sich "Son of Light" mit 16 000 Euro. Federführend sind hier die Rotary Clubs aus Nepal und Indien sowie die nepalesische Hilfsorganisation ECCA (Environmental Camps for Conservation). Geplant ist ein Schulneubau, "Son of Light" übernimmt den Rohbau.

Spendenkonto: "Hilfe für Nepal", Alberto Parmigiani; IBAN: DE92 7606 9559 0209 4201 85; BIC: GENOF1NEA

JEANETTE SEITZ