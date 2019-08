Verkaufs-Pioniere: Azubi für E-Commerce bei Maydt

HERZOGENAURACH - Transformationsprozess im Internet-Zeitalter, Herausforderungen durch die Digitalisierung: Wer dabei nur an weltweit operierende Konzerne denkt, irrt. Auch das Haushaltswarengeschäft Maydt an der Hauptstraße 40, Traditionshaus, das nächstes Jahr 110 Jahre Bestehen feiert, sah sich dieser Herausforderung gegenüber und hat sein Sortiment völlig umgebaut.

Martina Reichardt (l.) erlernt bei Maydt den Beruf der E-Commerce-Kauffrau, ein völlig neuer kaufmännischer Ausbildungsberuf. Geschäftsführerin Nicole Maydt (r.) hat eine Ausbildung zur E-Commerce-Managerin absolviert.



Darüber hinaus: Zum 2. September beginnt eine Kauffrau für E-Commerce ihre Ausbildung bei Maydt: ein völlig neuer kaufmännischer Ausbildungsberuf. Martina Reichardt (25) hat an der FAU in Erlangen Buchwissenschaft und Germanistik mit Bachelor-Abschluss studiert.

Künftig wird sie binnen drei Jahren eine der wenigen Klassen für E-Commerce an Berufsschulen besuchen, in diesem Fall an der Ludwig-Erhard-Schule in Fürth. Sie wird sich das Handwerkszeug für Verkauf im Internet aneignen, Blogs schreiben, Content generieren, mit Suchmaschinenoptimierung und Bestplatzierung von Werbung online befassen... "Es klang sehr nach Zukunft", begründet die jungen Nürnbergerin ihre Motivation, sich auf diese Stelle zu bewerben, auf die noch immer Bewerbungen eingehen.

"Zukunft", das ist es auch, was Nicole Maydt leitet. 2020 übernimmt sie die Firma Maydt GmbH& Co. KG mit ihrem Mann Harald Maydt-Leng von ihren Eltern komplett.

"Der Handel muss sich wandeln", sagt die passionierte Geschäftsfrau: "Vor eineinhalb Jahren haben wir uns vom gedeckten Tisch getrennt." Das heißt, wer bei Maydt noch nach Porzellan oder Gläsern, nach Hochzeitstischen oder Deko sucht, wird erstaunt sein.

Mächtige Gasgrills oder Kohlegrills dominierender Marken stehen nun dort, wo früher edles Porzellan schimmerte. Maydt nennt sich nun "Grillfachwerk", ist auf eigener Homepage ebenso präsent wie auf Facebook und Instagram, verkauft neben bei der Jugend kultigen Haushaltsgeräten von Smeg oder KitchenAid auch Grillkurse, Wissen um Kochen und Backen oder hochwertige Messer.

"Ich möchte die Firma in die Zukunft führen und das braucht Veränderung", erklärt Nicole Maydt, und dies bedeute Online-Präsenz. Das sei mit "einem riesigen Investment" verbunden: "Shipping, Payment, Google-Kosten... das kostet so viel wie eine gute Ladeneinrichtung."

Nicole Maydt begann vor fünf Jahren selbst, sich bei Professor Klaus Gutknecht in München – einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist Electronic-Marketing – als Managerin für E-Commerce ausbilden zu lassen und setzte ihr Wissen um: "Mit dem Kitchen-Point waren wir sehr schnell sehr erfolgreich." Es gebe sogar schon eine Art "Kitchen-Point-Tourismus", erzählt die Geschäftsfrau augenzwinkernd.

Ein Viertel der Aufträge komme inzwischen aus dem europäischen Ausland. Weiter ausgebaut werden soll die Logistik für Grill-Marken-Shops. Junge Leute hätten die Themen "Kochen, backen, einwecken" für sich entdeckt, bewusste Ernährung und Foodtrends, Umweltbewusstsein und Klimawandel seien Hintergründe. "Kochen handmade" sei ein Mega-Trend: "Der Grillmarkt ist noch nicht ansatzweise am Ende", meint die Geschäftsfrau.

Dies gelte wohl auch für den Online-Handel, der wegen Warenverfügbarkeit und Transportproblemen einer jungen Generation, die teils keinen Führerschein mehr macht und einer älteren, die nicht mehr Auto fahren will, noch wachsen werde.

Schneller Wandel

Ursprünglich wollte das Geschäft sogar zwei Azubis für E-Commerce einstellen und führte mit der Industrie- und Handelskammer viele Gespräche. Nachdem der Ausbildungsverlauf auch von dieser Seite interessiert begleitet wird, wird der zweite Ausbildungsplatz eventuell nächstes Jahr entstehen. E-Commerce ist Neuland. In der Berufsschule gibt es bisher noch niemanden im dritten Ausbildungsjahr.

Die Zeiten, als bei Maydt ein riesiges Sortiment rund um den Haushalt angeboten wurde – Schubkarren genauso wie Ölöfen, Besteck ebenso wie Weihnachtsdeko, Tafelgeschirr oder Ersatz für dies und jenes im Haushalt – gehören der Vergangeneheit an. "In Zukunft wird der Markt noch schneller wechseln", denkt Nicole Maydt: "Man darf nicht nur bis zur Ladentür schauen, sonst ist sie bald zu. In der Wissenschaft ist Künstliche Intelligenz im Online-Handel schon ein Thema."

