Vestenbergsgreuth: Nacht unter Sternen

VESTENBERGSGREUTH - Eine Location besonderer Art bietet das Jugendcamp. Dort wurden mit viel Fleiß verschiedener Firmen vier Übernachtungshütten mit Glasdächern gebaut. Pünktlich zu einem Familienwochenende des Kreisjugendrings wurden die Hütten fertig gestellt.

Campen mit Feuerchen und Stockbrot: Auch dies stand auf dem Programm des Familienwochenendes in den neuen Sternenhütten des Jugendcamps Vestenbergsgreuth. © Foto: Kreisjugendring



Fünf Familien bezogen kürzlich erstmals die Hütten. Nach einem gemeinsamen Abendessen startete die Gruppe mit der Einführung der Sternenkarte durch den Geologen Christian Schulbert, der sich bereits seit den 80ern mit der Sternenkunde beschäftigt. Die Eltern hatten die Möglichkeit, während einer sternenklaren Nacht mit dem Newton Teleskop den Himmel zu betrachten.

Von dem Kugelsternhaufen M13 im Sternbild des Herkules bis zum Jupiter waren einige Schönheiten am Himmel zu erkennen. Die Familien erwartete in der Folge einiges zum Thema "Zeit und Biorhythmus", geplant und durchgeführt durch die beiden pädagogischen Mitarbeiterinnen des Kreisjugendrings, Jasmin Siegfried und Susanne Körner. Zum Campen gehörte auch ein Lagerfeuer mit Stockbrot vor der zweiten sternenklaren Nacht. Auch an gesunde Ernährung war in der Auszeit gedacht. Alle waren begeistert vom erlebnisreichen Wochenende.

