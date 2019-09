Viele Gäste beim Hoffest des Landguts Hemhofen

HEMHOFEN - Vor der prächtigen Kulisse des Hemhofener Schlosses ging am Sonntag das mittlerweile 30. Hoffest über die Bühne. Kunden der "Abokiste" des Landguts Schloss Hemhofen und viele weitere Besucher nutzten die Gelegenheit, sich über die Herkunft der Bio-Lebensmittel zu informieren und an den vielen Ständen einzukaufen. Das Unternehmen beliefert Institutionen, Firmen und Privatpersonen in der ganzen Region mit ökologisch erzeugten Lebensmitteln.

Die Gäste konnten beim Hoffest an vielen verschiedenen Ständen einkaufen. Foto: Foto: Niko Spörlein



Die Gäste wurden am Sonntagvormittag von der Schlossherrin Hannah Winkler von Mohrenfels begrüßt, als das Fest mit einem Weißwurstfrühschoppen startete. Die Chefin des Hauses berichtete, dass ihr Vater, Heiko Winkler von Mohrenfels, die "Abokiste" vor 27 Jahren – den Drang der Menschen nach biologisch wertvollen Lebensmitteln erkennend – gegründet habe. Das Hoffest habe es aber schon vorher gegeben.

Kunst im Schloss

Umschauen konnten sich die Besucher am Sonntag in den Ställen des Landgutes, Hof- und Waldführungen wurden angeboten und auch ins Schloss konnten die Gäste. Dort stellte die Fotokünstlerin Gabriella Hejja in Kooperation mit der Erlanger Galerie unter dem Motto "WANDgeSCHICHTEN" aus.

Hungrig nach Hause musste natürlich auch niemand gehen, die Auswahl am Hoffest war reichhaltig: Auswählen konnten die Gäste unter anderem aus Schweinebraten, Rehbraten, "Drei im Weckla" oder vegetarischer Pizza, dazu wurde fränkisches Öko-Bier vom Fass ausgeschenkt.

Die kleinen Gäste vergnügten sich derweil auf der Burg aus Strohballen, bestaunten die Parade der Traktoren oder schauten im Märchenzelt vorbei.

