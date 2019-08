Von Auto erfasst: Biker bei Schlüsselfeld schwer verletzt

Autofahrer hatte 60-Jährigen an der Anschlussstelle der A 3 übersehen - vor 1 Stunde

SCHLÜSSELFELD - Die Unfallserie in der Region reißt einfach nicht ab. Am Dienstag wurde ein 60-jähriger Motorradfahrer an der Anschlussstelle Schlüsselfeld schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 60-jährige Fahrer des Motorradrads musste nach dem Zusammenstoß mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Der Autofahrer stand unter Schock. © Foto: NEWS5/Merzbach



Ein aus Richtung Burghaslach kommender Autofahrer hatte von der Staatsstraße 2261 nach links auf die A 3 in Richtung Nürnberg einbiegen wollen. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Frontal zusammengestoßen

Das Auto kollidierte infolgedessen frontal mit der Maschine, der 60-jährige Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer des Autos stand unter Schock.

Die Staatsstraße musste wegen des Unfalls von den Einsatzkräften komplett gesperrt werden.

