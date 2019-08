Von Badminton bis Diabetes bei der vhs

ADELSDORF/HEMHOFEN/RÖTTENBACH - Die Volkshochschule Adelsdorf-Hemhofen-Röttenbach, vertreten durch vhs-Chefin Doris Kratz und die Bürgermeister Ludwig Wahl aus Röttenbach und Ludwig Nagel aus Hemhofen, hat am Donnerstag im Adelsdorfer Schloss ihr Programm für das Herbst- und Wintersemester 2019/2020 vorgestellt.

Doris Kratz und die Bürgermeister Ludwig Wahl (links) und Ludwig Nagel stellten das neue vhs-Programm vor. © Foto: Niko Spörlein



Im Schloss, genauer gesagt im ehemaligen "Sängerhaus", hat die vhs auch ihre Verwaltung, von hier aus steuert Doris Kratz die Geschäfte. Keine leichte Aufgabe, schließlich müssen im Herbst- und Wintersemester 83 Kurse koordiniert werden. "Da ist für jeden etwas dabei", meinte Kratz, "vom Kochen über Deutsch und Sport bis zu Badminton". Mit Badminton beginne das neue Semester auch, und zwar am 11. September in der Aischgrundhalle.

Neuerdings finden alle Sprachkurse im Schloss statt, im ehemaligen Wohnzimmer der Baronin Barbara von Bibra, gleich rechter Hand im Eingangsbereich des Obergeschosses. Neu, berichtete Kratz, seien auch verschiedene Sportkurse wie etwa "Active Walking". Gespannt dürfe man zudem auf einen Vortrag zum Thema Prävention bei Diabetes mellitus sein, der von Prof. Dr. Helene von Bibra gestaltet werde.

Neu aufgestellt hat sich die vhs, die Zweigstellen in Röttenbach und Hemhofen besitzt, auch in Sachen Internetauftritt: Mit wenigen Klicks, also benutzerfreundlich und unkompliziert, wie Kratz betonte, finde man dort nun die Kursangebote und könne nachfragen, ob noch ein Platz frei sei.

Das neue Kursprogramm liegt ab sofort in den Rathäusern der Gemeinden und in den Geschäftsstellen der Banken aus.

