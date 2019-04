Wachenroth: Tanz in den Lenz

WACHENROTH - Auch wenn das Wetter draußen eher einen Schritt zurück in die kalte Jahreszeit machte, ließ sich die Wachenrother Blaskapelle am Samstagabend nicht beirren: In der Ebrachtalhalle wurde zum Frühlingstanz aufgespielt.

Bei flott arrangierter Blasmusik schwangen die Gäste in der Ebrachtalhalle eifrig das Tanzbein und genossen den Abend. Foto: Karl-Heinz Panzer



Bei flott arrangierter Blasmusik füllte sich die Fläche vor der Bühne schnell mit Paaren, die freudig die Tanzbeine schwangen. Polkas aus Böhmen, Walzer, deutsche Schlager und internationale Pophits lockten die Tanzfreudigen aufs Parkett, respektive auf den Hallenboden.

Rund 150 Gäste, nicht wenige davon auch aus der Umgebung, genossen einen Abend, der die Frühlingsgefühle beflügelte. Für die Musikanten, die zuletzt an Fasching in Höchstadt und in Bruck für gute Laune gesorgt hatten, war es eine willkommene Gelegenheit zum Warmspielen für die Freiluftsaison.

khp