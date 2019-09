Wegen Sperre: Bürger sorgen für Krawall an Baustelle

HERZOGENAURACH - Eine Straßensperrung in Herzogenaurach trieb so manche Anwohner zur Weißglut. Sie sorgten am Donnerstag und Freitag im Gewerbegebiet Bamberger Straße für Ärger. Security und Polizei mussten den aufgebrachten Mob beruhigen.

Im Gewerbegebiet Bamberger Straße wurde die Asphaltdeckschicht aufgebracht. Securtiy war nötig, um die Sperre zu sichern. © Foto: Eduard Weigert



Bei Asphaltarbeiten hatte ein eigens dafür angeheuerter Sicherheitsmann Diskussionen mit teils wutentbrannten Bürgern zu führen, die für die Sperre wegen laufender Arbeiten kein Verständnis bewiesen. Auf einen Arbeiter wurde sogar eine Schranke geworfen.

Angesichts massiver Anfeindungen riefen die Verantwortlichen die Polizei zu Hilfe.

Die Anlieger waren im Vorfeld informiert worden, mit Schildern wurde auf die Arbeiten hingewiesen. Die Rettungswache erhielt einen Umfahrungskorridor. Doch all das genügte nicht, um die Wut einiger Kunden zu besänftigen, die aus geschäftlichen Gründen passieren wollten.

Das insgesamt 8,6 Hektar große Gewerbegebiet war geplant worden, um Herzogenauracher und auswärtigen Firmen und Gewerbetreibenden Möglichkeiten zur Erweiterung zu bieten. 2015 wurde die Erschließung mit Kanal, Wasser, Medien, Fernwärme abgeschlossen. Der Grundstückszuschnitt war teils noch nicht definitiv.

Angebotssumme betrug 167.035 Euro

Um einen Flickenteppich mit vielen Abschlusskanten bei der Asphaltschicht wegen der Lage späterer Hausanschlüsse zu vermeiden, wurde die finale Asphaltschicht nun erst aufgetragen. Das Planungsbüro GBI mit Tim Baumann unterstützte die Stadt bei der Gesamterschließung.

Vor Ort waren aktuell Bauamtsleiterin Silke Stadter, zweite Bürgermeisterin Renate Schroff und Johann Geinzer, Mitarbeiter im Stadtbauamt. Den Auftrag hatte laut Stadtratsbeschluss vom Juli die Firma Rödl aus Nürnberg erhalten, zu einer Angebotssumme von 167.035 Euro.

Insgesamt wurden 5600 Quadratmeter Asphaltbeton mit einer Verarbeitungstemperatur von 120 Grad Celsius, 25 Wasserschieber und fünf Hydranten eingebaut. 18 Kanaldeckel wurden auf das neue Höhenniveau gehoben.

