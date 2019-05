Weisendorf: Nur in zwei Dörfern keine Mehrheit für Stall-Gegner

Die Ergebnisse des Weisendorfer Bürgerentscheids im Einzelnen. Potenzieller Betreiber "sprachlos".

WEISENDORF - Mit "sprachlos und traurig" hat Jürgen Schenk seine Stimmungslage am Tag nach dem Bürgerentscheid über sein Rinderstall-Projekt bei Kairlindach beschrieben.

Vergangene Woche: Jürgen Schenk erläutert auf dem Gelände der Biogasanlage nochmals seine Vorstellungen. Nach dem Votum vom Sonntag ist er enttäuscht. Foto: Foto: Matthias Kronau



Wie berichtet, haben die Gegner der Mastanlage mit 60,5 Prozent der abgegebenen Stimmen einen deutlichen Sieg errungen. Die überwiegende Mehrheit der Weisendorfer ist gegen das Projekt.

Der Agrarunternehmer sieht dies als Ergebnis von Aufwiegelung mit falschen Behauptungen, wie er auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Er überlege jetzt, was für ihn zu tun sei, kündigte auch an, keine Ruhe geben zu wollen.

Die Gegner der Mastanlage, hatten wie berichtet ihre Hochburg im betroffenen Ortsteil, wo auch die Beteiligung sehr hoch war: Von den 369 stimmberechtigten Kairlindachern hatten schon ein rundes Drittel, nämlich 125, per Briefwahl über das Bürgerbegehren abgestimmt.

Von den restlichen 244 stimmten 159 ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 65 Prozent im Abstimmungslokal Feuerwehrhaus Kairlindach – die Kairlindacher Briefwähler nicht gerechnet. 118, das sind 74,21 Prozent, stimmten mit "ja", also gegen das Rinder-Projekt. Befürworter gab es hier 38 (23,90 Prozent).

Nur in zwei der neun Stimmbezirke hat das Mast-Projekt eine Mehrheit bekommen: im Ortsteil Buch gab es 103 (42,56 Prozent) Ja-Stimmen, aber 132 (54,55 Prozent) Nein-Stimmen. Und in Rezelsdorf votierten 73 (40,33 Prozent) mit "ja", sprich gegen die Ställe, 102 (56,35 Prozent) mit "nein". In allen anderen sieben Stimmbezirken und auch in den weiteren drei Briefwahl-Stimmbezirken lag die Bürgerinitiative vorn.

Deren Ergebnisse folgen hier im Einzelnen: Grundschule II 221 (56,23%) ja, 170 (43,26 %) nein; Bürgerstuben 241 (61,17%) ja, 145 (36,80%) nein; evangelische Kindertagesstätte 171 (58,36%) ja, 117 (39,93%) nein; Pfarrsaal 156 (50,49%) ja, 149 (48,22%) nein; evangelisches Gemeindehaus 167 (59,86%) ja, 108 (38,71%) nein; Oberlindach 72 (57,60%) ja, 53 (42,40%) nein; Briefwahl 726 (68,75%) ja, 323 (30,59%) nein.

