Wenn Alligatoren schwitzen

Während die Oberligakonkurrenz schon auf Eis übt, muss der Höchstadter EC noch im Grünen trainieren. - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - In nicht einmal einem Monat beginnt bereits die neue Saison in der Eishockey-Oberliga 2019/2020, am Sonntag um 11 Uhr wartet mit dem HC Stadion Cheb der erste Testspiel-Gegner und die Alligators schwitzen aktuell auf dem ASV-Sportplatz am Bleichanger.

Keine Gnade: Auch die Routiniers wie die beiden Neuzugänge Michal Mlynek (links) und Robin Maly müssen in der Vorbereitung ranklotzen. © Foto: Thomas Hahn



Während die anderen Teams der Oberliga bereits seit Wochen nach und nach aufs Eis zurückkehren, kämpft der Höchstadter EC mit einem seiner größten Probleme: Eigenes Eis gibt es für die Alligators erst ab Mitte/Ende September. Bis dahin wartet auf die Mannschaft von Trainer Martin Sekera und Co-Trainer Petr Kasik noch so manche Reise: Zunächst geht es am Freitag für das Team ins Trainingslager nach Cheb (Tschechien), dann ab dem kommenden Dienstag allabendlich zum Training ins Eisstadion Haßfurt.

Und auch jedes Testspiel wird an den kommenden Wochenenden auswärts stattfinden. Ein logistischer und auch ein finanzieller Aufwand, der die Höchstadter jedes Jahr erneut gegenüber ihren Konkurrenten zurückwirft.

Auch bei den Fans der Alligators steigt offenbar mit jedem Tag die Vorfreude: Der für das Spiel in Cheb geplante Fanbus war bereits nach wenigen Tagen ausgebucht, viele Privatfahrer machen sich ebenfalls auf den Weg, um schon in diesem ersten Match die neu zusammengestellte Mannschaft auf dem Eis live zu sehen. Auf seinen Plakaten wirbt der Höchstadter EC derzeit mit der Frage "Bereit?" und gibt zugleich selbst die Antwort: "Wir schon!" Und genau so sei es, bestätigt HEC-Pressesprecherin Caroline Hauke: "Die Alligators sind bereit und vor allem eins: Heiß auf Eis!"

cah