Wie sahen die Herzogenauracher ihre Stadt?

"Bewegend! Selbstbild im Wandel" ist der Titel der aktuellen Ausstellung im Stadtmuseum Herzogenaurach - vor 57 Minuten

HERZOGENAURACH - "Bewegend! – Selbstbild im Wandel" – das ist das Motto der aktuellen Ausstellung im Stadtmuseum.

Ein Teil der Ausstellung im Stadtmuseum, die als Nebenprodukt des Rathaus-Umzugs entstand: Ein Plakat, das auf die Sommerkirchweih im Weihersbach hinweist: 1952 wurde sie als „Aurachgründer Volksfest“ angepriesen. © Foto: Margot Jansen



Ein Teil der Ausstellung im Stadtmuseum, die als Nebenprodukt des Rathaus-Umzugs entstand: Ein Plakat, das auf die Sommerkirchweih im Weihersbach hinweist: 1952 wurde sie als „Aurachgründer Volksfest“ angepriesen. Foto: Foto: Margot Jansen



Margit Denk, die Leiterin der Musikschule, stimmte mit ihrem Vokalensemble die Gäste erst einmal musikalisch auf Herzogenaurach ein. Gabriele Haberberger gab mit ihrer Querflöte den Ton vor und so erklang das Herzogenauracher Heimatlied der ehemaligen Leiterin der Musikschule Käthe Zang aus dem Jahr 1949.

Ein Lied, das im breitesten Dialekt die Liebe zu Herzogenaurach ausdrückt und dessen Refrain die vielen Besucher voller Inbrunst mitsangen, lautet dieser doch: "In Herziaura, da mechät i lebn, da mechät i sterbn".

Ein moderneres musikalisches Bekenntnis von Gerald Fink: "Herzogenaurach, blühe fort" schloss sich an. Wie sahen und sehen die Herzogenauracher, aber auch die Fremden die Stadt?

Dieser Frage geht die Ausstellung anhand von Bildern, Plakaten und Fremdenverkehrswerbung auf den Grund. Sie ist fast ein Nebenprodukt des Umzugs des Stadtarchivs in das Interimsrathaus und alle Exponate sind in Stadtbesitz, versicherte der stellvertretende Leiter des Stadtmuseums, Christian Hoyer.

Bürgermeister German Hacker zeigte bei seiner Eröffnungsrede auf, wie sich das Selbstbildnis der Stadt in den vergangenen 100 Jahren gewandelt hat. 1894 rollte die erste Lokalbahn in die Aurachstadt und die Sommerfrischler kamen in Scharen, um zu wandern und das gute Bier zu günstigen Preisen in den Weihersbachanlagen zu genießen. 1930 warb man mit dem romantischen mittelalterlichen Stadtbild.

Alte Postkarten, auf denen das Kurhotel Monopol – jetzt Chilli‘s – in seiner vollen Schönheit zu sehen ist, oder die Hauptstraße und der Thürmersturm. 1934 führte der neu eingerichtete Fliegerhorst zu einer Modernisierungskampagne: Denkmäler, Brunnen, ein neues Sportschwimmbad und ein schickes Tanzcafé wurden gebaut. Nach dem zweiten Weltkrieg siedelten sich bedeutende Betriebe in der Stadt an und man warb auf Bildpostkarten und kolorierten Fotos mit Industriegebäuden.

Trotzdem blieben die Türme immer noch das Erkennungssymbol der Stadt. In den 1970er Jahren setzten die Stadtverantwortlichen auf den Faktor "Lebensqualität" - eine Stadt mit einem liebens- und lebenswerten Wohnumfeld. Auch die Kultur spielte eine immer größere Rolle.

Prospekte der "Kulturtage im Zelt" sind Zeugen dieser neuen Initiative.

2003 versuchte man die "Stadt des Sports" zu etablieren, doch die Umsetzung blieb aus. Erst 2013 gelang mit Hilfe der Bevölkerung, der Unternehmen und professioneller Unterstützung das neue Logo "Bewegend!" zu kreieren. Seitdem prägt der einheitliche "herzo"-Schriftzug die Außendarstellung der Stadt.

InfoDie Ausstellung ist noch bis zum 4. August 2019 zu sehen. Öffnungszeiten: Donnerstag 17 bis 20 Uhr. Samstag, Sonntag und an den Feiertagen Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam jeweils von 14 bis 17 Uhr.

MARGOT JANSEN