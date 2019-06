Zeugen gesucht: Wer hat Radler geholfen?

In der Nacht zum Samstag verunglückte ein Mann zwischen Lach und Kleinwachenroth - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Am Samstagnachmittag ist die Höchstadter Polizei über einen Unfall informiert worden, der sich bereits in der Nacht zum Samstag zwischen Lach und Kleinwachenroth ereignet hat. Ein Mühlhausener stürzte dabei vom Rad und verletzte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der Mann war in der Nacht zum Samstag mit seinem Fahrrad auf dem Nachhauseweg von Schlüsselfeld nach Mühlhausen. Gegen 23 Uhr kam es dann zu dem Sturz – zuvor war ihm vermutlich ein Reh ins Fahrrad gesprungen. Der Mann blieb im Straßengraben liegen.

Vorbeikommende Verkehrsteilnehmer brachten den Mann dann nach Hause. Beim Aufwachen am Samstagmorgen verspürte er jedoch so starke Schmerzen, dass er bei der Integrierten Leitstelle anrief. Er wurde mit Verdacht auf Rückenverletzungen per Hubschrauber, der auf den Mühlhausener Sportplatz landete, in die Uni-Klinik Erlangen gebracht.

Die Polizei bittet nun die Helfer, die den Fahrradfahrer nach Hause gebracht haben, sich unter Telefon (0 91 93) 6 39 40 zu melden.

