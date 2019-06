Zur rechten Zeit topfit

Höchstadter Talent im Kugelstossen Sechster in Süddeutschland - vor 1 Stunde

HÖCHSTADT - Das nennt man Wettkampftyp: Erstmals nahm der 15-jährige Gabriel Götz an den süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften teil – und durfte sich am Ende über eine zweimalige Verbesserung seiner persönlichen Bestmarke im Kugelstoßen und einen nicht für möglich gehaltenen sechsten Platz freuen.

Glanztag in Koblenz: Gabriel Götz verbesserte bei der „Süddeutschen“ seine persönliche Bestleistung gleich zweimal und wurde überraschender Sechster. © Foto: gefr



Der LSC Höchstadt hatte Gabriel Götz für die Titelkämpfe der U16 in Koblenz angemeldet – als einzigen Vertreter des bayerischen Verbands (BLV) in dieser Disziplin. Obwohl Gabriel Götz die Qualifikationsnorm von 13.50 Meter beim Höchstadter Sparkassen-Meeting um 15 Zentimeter verpasst hatte, wurde er vom BLV nominiert.

Der Auftakt sorgte sicherlich für Beunruhigung der Nerven beim Debütanten: Götz stand nicht auf der Teilnehmerliste. Mit ein paar Telefonaten konnte das Problem gelöst werden und somit stand dem Wettkampf zur High-Noon-Zeit am Sonntag nichts mehr im Wege.

Von den elf Startern hatte Götz die geringste Bestleistung vorzuweisen, womit die Teilnahme am Endkampf das große Ziel war. Hochkonzentriert stieß Gabriel die 4-Kilogramm-Kugel im ersten Versuch auf 13,18 Meter, was nach dem ersten Durchgang Rang sieben bedeutete. Trainer Georg Wegrath gab ihm vor dem zweiten Versuch noch einige Tipps, was ihm sein Schützling mit einer Steigerung auf 13.51 Meter dankte.

Im fünften Durchgang konnte sich der junge Steppacher im Trikot des LSC nochmals steigern. 13.67 Meter bedeuteten im Endresultat einen hervorragenden sechsten Platz. Für Gabriel Götz eine neue Erfahrung in einem auserwählten Feld. Der Sieger aus Hessen stieß die Kugel auf beachtliche 15.93 Meter.

